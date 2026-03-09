Xử lý nghiêm cây xăng găm hàng, gây khan hiếm

Ngày 9/3, UBND TP. Hà Nội ban hành văn bản về việc triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu, hạn chế tác động của giá xăng dầu đến mục tiêu tăng trưởng và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo đó, TP Hà Nội yêu cầu Sở Công Thương bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu; đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Hà Nội yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tập trung cao độ kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định hiện hành, đặc biệt đối với các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc không cung cấp đủ hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gây mất ổn định thị trường.

Ảnh minh họa.

Đồng thời theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình nguồn cung, giá xăng dầu quốc tế, tình hình thị trường xăng dầu trong nước và công tác triển khai của các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước để phối hợp, đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường xăng dầu, giảm tác động của giá xăng dầu đến các mục tiêu tăng trưởng và các hoạt động kinh tế xã hội.

TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, cập nhật và công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố. Đồng thời hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện hợp đồng điều chỉnh giá để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ đối với các doanh nghiệp dịch vụ công ích bị ảnh hưởng lớn bởi việc tăng giá xăng dầu (như: Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, các Công ty Thủy lợi...).

Công an Thành phố được giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân không tích trữ xăng dầu để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý các vi phạm về kinh doanh xăng dầu, đặc biệt trong việc cung ứng xăng dầu trên địa bàn Thành phố.

Đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố; chủ động đánh giá tác động của biến động giá xăng dầu đối với chi phí và tiến độ thực hiện dự án và có các biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong điều kiện giá xăng, dầu có nhiều biến động; nghiên cứu, thực hiện các quy định của hợp đồng về điều chỉnh giá với các nhà thầu để không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, UBND TP Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu đảm bảo nguồn xăng dầu đầy đủ, liên tục cho hệ thống phân phối của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, không để đứt gãy chuỗi cung ứng tại các cửa hàng trên địa bàn Thành phố.

Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cần nghiêm túc thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng xăng dầu bán ra, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, đảm bảo đúng thời gian đăng ký mở cửa bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần nâng cao văn hóa kinh doanh, không găm hàng, không bán cầm chừng chờ giá tăng, chủ động duy trì nguồn cung cho hệ thống phân phối, qua đó góp phần giữ ổn định thị trường và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố...

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch bảo đảm năng lượng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn. Thành phố yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt. Đồng thời, chủ động các phương án ứng phó, tránh bị động, bất ngờ trước những biến động, khủng hoảng năng lượng từ bên ngoài.

Ngay sau đó, Sở Công Thương Hải Phòng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, nắm bắt, đánh giá và dự báo tình hình thị trường và kịp thời triển khai các giải pháp nhằm ổn định thị trường, nguồn cung xăng dầu, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công Thương Hải Phòng được yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường. Đơn vị này đã chỉ đạo các đội phụ trách địa bàn cử công chức và kiểm soát viên trực tiếp giám sát tại từng cửa hàng xăng dầu, trong đó mỗi cán bộ sẽ chịu trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị phụ trách nhằm duy trì ổn định chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ giá bán và các dấu hiệu bất thường trên thị trường, xử lý nghiêm các hành vi như: găm hàng, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, tự ý tăng giá hoặc bán giá cao hơn niêm yết sẽ bị xử lý nghiêm...