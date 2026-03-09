Giá xăng tăng cao, nhiều người đổ xô tìm mua xe điện

Nhận định về làn sóng mua xe điện, giới chuyên gia cho rằng chi phí vận hành siêu rẻ chính là "chìa khóa" mở rộng thị trường. Việc tiết kiệm được một khoản chi phí lớn so với xe xăng truyền thống là động lực chính khiến người dân lựa chọn sử dụng. Đáng chú ý, xu hướng này được dự báo sẽ duy trì ổn định và bền vững, không chỉ giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn phù hợp với định hướng giảm phát thải tại các đô thị lớn hiện nay.