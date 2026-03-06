Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sóng xanh

Google News

Cần có gạo Việt xanh, phát thải thấp

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Cao Đức Phát - nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường - cho rằng, ngành lúa gạo là niềm tự hào của nước ta trên trường quốc tế, sau vinh quang đó có rất nhiều công sức của nông dân, doanh nhân, nhà khoa học. Dù vậy, vẫn trăn trở không nguôi về thu nhập và cuộc sống của hàng triệu nông dân trồng lúa.

Ngày 6/3, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức Ngày hội nông dân trồng lúa năm 2026, thu hút hàng trăm nông dân tham gia đánh giá các giống lúa và phẩm cấp gạo.

Tại ngày hội, Viện Lúa ĐBSCL trình diễn 22 giống lúa, trong đó có 11 giống lúa đã được công nhận lưu hành, 11 giống đang khảo nghiệm.

tp-lua-3.jpg
Nông dân trực tiếp tham gia đánh giá các giống lúa.

Ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) - cho biết, giống lúa giữ vai trò quyết định trong triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tăng trưởng xanh. Giống lúa sẽ quyết định năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh, định hình thương hiệu gạo.

Tuy nhiên, theo ông Tùng, hiện nhiều hợp tác xã (HTX) sử dụng giống phân tán, nhiều loại, nhiều cấp, tỷ lệ giống xác nhận chưa cao, lượng giống gieo sạ còn lớn (120-150 kg/ha), khó ký hợp đồng bao tiêu đồng nhất. Do đó, các HTX cần chọn 1-2 giống lúa chủ lực cho mỗi vụ, theo nhu cầu doanh nghiệp, tăng tỷ lệ giống xác nhận, không sử dụng giống trôi nổi. Tăng cường liên kết giữa các bên để xây dựng thương hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp.

Ông Cao Đức Phát - nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho rằng, ngành lúa gạo là niềm tự hào của nước ta trong cộng đồng quốc tế, sau vinh quang đó có nhiều công sức của nông dân, doanh nhân, nhà khoa học.

"Dù vậy, chúng ta vẫn trăn trở không nguôi về thu nhập và cuộc sống của hàng triệu nông dân trồng lúa, về hiệu quả và tính bền vững của ngành trồng lúa, ngay cả ở vựa lúa ĐBSCL", ông Phát nói.

Theo ông Phát, chỉ có con đường ứng dụng khoa học kỹ thuật để vượt qua các thử thách, để ngành trồng lúa có hiệu quả cao hơn, bền vững hơn, người trồng lúa có thu nhập cao hơn, cuộc sống nông dân được cải thiện. Các giống, vật tư hôm nay giới thiệu nếu được sử dụng đúng quy trình của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao sẽ đem lại hiệu quả rõ rệt.

Ngày hội nông dân trồng lúa nhằm giới thiệu, đánh giá và chọn được những giống lúa mới có đặc tính vượt trội, đẩy mạnh phát triển sản xuất, bổ sung vào cơ cấu sản xuất lúa vùng ĐBSCL và một số vùng lân cận. Kết quả, giống OM29 xếp hạng cao nhất về giống lúa, giống OM19 đứng đầu về chất lượng gạo.

tp-lua-6.jpg
tp-lua-7.jpg
tp-lua-10.jpg
tp-lua-5.jpg
Nông dân đánh giá các giống lúa qua phiếu khảo sát.
tp-lua-11.jpg
tp-lua-12.jpg
tp-lua-13.jpg
tp-lua-14.jpg
tp-lua-15.jpg
Đánh giá cơm của các giống lúa trình diễn.
tp-lua-16.jpg
Hàng trăm nông dân tham gia sự kiện.
Cảnh Kỳ
#nông dân #lúa #ĐBSCL #giống lúa #ngày hội #nông nghiệp #Viện Lúa ĐBSCL #Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo

