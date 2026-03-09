Giá vàng tiếp tục giảm mạnh

TPO - Lúc 9h sáng nay (9/3), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 182,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mức tương tự theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cũng niêm yết ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Giá vàng trong nước ở mốc 185 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 7h, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 5.060 USD/ounce, giảm 111 USD so với sáng qua.

Trước phiên mở cửa giao dịch sáng nay của thị trường trong nước, giá vàng tuy giảm mạnh gần 6 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua nhưng vẫn neo ở mức cao.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương trong vòng 1 tuần qua. Hiện, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… niêm yết 182 - 185 triệu đồng/lượng mua - bán. Như vậy, giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu và vàng miếng bằng nhau. Tuy nhiên, hiện, các nhà vàng vẫn thiếu nguồn cung cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Theo đó, tại nhiều cửa hàng, người dân vẫn phải xếp hàng dài để mua 1-2 chỉ/ngày.

Sáng nay, giá bạc thế giới cũng giảm về mốc 81 USD/ounce. Hiện, giá bạc thỏi Phú Quý ở mức 3,1 - 3,2 triệu đồng/lượng, tương đương 87 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat 84 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.057 đồng/USD. Giá USD tại Vietcombank 25.999 - 26.309 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mốc 26.747 - 26.867 đồng/USD mua - bán.