Giá dầu thế giới hạ nhiệt sau tuyên bố của ông Trump

TPO - Sáng 10/3, thị trường năng lượng thế giới ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh sau chuỗi phiên tăng sốc do căng thẳng quân sự tại Trung Đông.

Theo dữ liệu từ Oilprice sáng nay, giá dầu Brent đang giao dịch quanh mức 91-92 USD/thùng, giảm mạnh so với mức đỉnh gần 119 USD/thùng ghi nhận trước đó.

Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ cũng giảm về khoảng 88-89 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trên 111 USD/thùng thiết lập trong phiên tăng mạnh đầu tuần.

Đà giảm của giá dầu xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự tại Iran đang đạt tiến triển nhanh và “sẽ sớm kết thúc”, qua đó làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài.

Trước đó, thị trường dầu đã trải qua cú sốc lớn khi chiến sự bùng phát tại Trung Đông khiến hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển gần 20% nguồn dầu toàn cầu bị gián đoạn. Nỗi lo nguồn cung đã đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng, thậm chí có thời điểm tiệm cận 120 USD/thùng, mức cao nhất trong nhiều năm.

Tuy nhiên, khi xuất hiện tín hiệu chiến sự có thể hạ nhiệt, giới đầu tư nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng. Hoạt động chốt lời trên thị trường năng lượng gia tăng, kéo giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch mới nhất.

Dù vậy, các chuyên gia năng lượng cho rằng biến động của thị trường dầu vẫn chưa thể sớm ổn định. Chỉ cần xung đột tại Trung Đông kéo dài hoặc việc vận chuyển dầu qua Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, giá dầu hoàn toàn có thể quay trở lại vùng 100 USD/thùng hoặc cao hơn.

Giá dầu thế giới giảm mạnh sáng nay.

Đối với Việt Nam, giá xăng dầu trong nước hiện vẫn ở mức cao sau hai kỳ tăng liên tiếp đầu tháng 3. Theo kỳ điều hành gần nhất của Liên Bộ Công Thương - Tài chính (ngày 7/3), giá bán lẻ xăng RON95-III ở mức 27.040 đồng/lít; xăng E5 RON92 là 25.220 đồng/lít; dầu diesel 0.05S là 30.230 đồng/lít; dầu hỏa là 35.090 đồng/lít, dầu mazut khoảng 21.320 đồng/kg.

Để ứng phó với biến động của thị trường năng lượng thế giới và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, Chính phủ vừa quyết định giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng dầu về 0%.

Theo quy định mới, thuế nhập khẩu xăng động cơ không pha chì và các nguyên liệu pha chế xăng được điều chỉnh từ 10% xuống 0%, trong khi thuế đối với dầu diesel, nhiên liệu bay và dầu hỏa giảm từ 7% xuống 0%. Một số nguyên liệu hóa dầu như naphtha, reformate, xylen, condensate… cũng được đưa về mức thuế 0%.

Chính sách này nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu mối đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, chủ động tìm nguồn hàng từ nhiều thị trường khác nhau, qua đó góp phần ổn định nguồn cung và giảm áp lực tăng giá trong nước.

Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, việc giảm thuế có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 1.024 tỷ đồng, song được xem là giải pháp cần thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh do xung đột địa chính trị.