Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

G7 họp khẩn bàn phương án mở kho dự trữ dầu chiến lược

Bình Giang

TPO - Các bộ trưởng tài chính của G7 sắp họp bàn về khả năng cùng mở kho dự trữ dầu chiến lược, với sự điều phối của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Financial Times đưa tin.

dau.jpg
Một nhà máy dầu ở Ichihara, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Financial Times dẫn các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết, các bộ trưởng G7 cùng với giám đốc điều hành IEA Fatih Birol sẽ tổ chức họp trực tuyến vào 8g30 sáng (giờ New York) ngày 9/3, để thảo luận tác động của cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran.

Ba quốc gia G7, trong đó có Mỹ, đã bày tỏ ủng hộ ý tưởng mở kho dự trữ, những người tham gia thảo luận cho biết.

32 quốc gia thành viên của IEA đang giữ kho dự trữ dầu chiến lược, như một phần của hệ thống ứng phó khẩn cấp tập thể nhằm đối phó với khủng hoảng giá dầu.

Theo nguồn tin, một số quan chức Mỹ tin rằng việc cùng giải phóng khoảng 300–400 triệu thùng dầu, tương đương 25–30% trong tổng số 1,2 tỷ thùng dự trữ, sẽ là mức phù hợp.

Cuộc họp diễn ra vài thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chịu áp lực lớn phải kiềm chế đà tăng mạnh của giá dầu thô kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Giá xăng trung bình tại Mỹ đã tăng lên 3,45 USD/gallon ngày 8/3, từ mức 2,98 cách đây 1 tuần, và có thể còn tăng thêm nếu ông Trump không đảo ngược được xu hướng này.

Đà tăng giá dầu trong tuần qua đã gây tác động toàn cầu, đe dọa gây ra đợt lạm phát mới và từ đó gây tổn hại cho tăng trưởng kinh tế thế giới.

Các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Ý và Tây Ban Nha nằm trong số quốc gia nhập khẩu dầu thô nhiều nhất, vì thế đặc biệt dễ bị tổn thương trước cú sốc giá.

Giá dầu chuẩn quốc tế Brent tăng vọt 24% trong phiên giao dịch châu Á ngày 9/3, lên 116,71 USD/thùng, sau đó giảm nhẹ còn 110,85 USD sau khi có thông tin về cuộc họp G7.

Trong khi đó, dầu chuẩn Mỹ WTI tăng 28% lên 116,45 USD, rồi giảm về khoảng 108 USD.

Các kho dự trữ dầu khẩn cấp được thiết lập từ năm 1974, sau lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Ả-rập. Kể từ khi IEA ra đời, các nước thành viên đã 5 lần cùng mở kho dự trữ, gần đây nhất là 2 lần vào năm 2022 để đối phó với đợt tăng giá dầu sau khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra.

Tuần trước, IEA tổ chức họp khẩn để xem xét các phương án đối phó nguy cơ khủng hoảng nguồn cung dầu. Một tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp cho biết IEA “sẵn sàng hành động để hỗ trợ sự ổn định của thị trường dầu mỏ”.

Tài liệu này cũng cho biết, các quốc gia IEA hiện nắm giữ hơn 1,24 tỷ thùng dầu dự trữ công, ngoài ra còn khoảng 600 triệu thùng dự trữ của doanh nghiệp có thể được đưa ra thị trường nếu cần.

Tổng lượng dầu này có thể đáp ứng nhu cầu trong gần 1 tháng của các nước IEA. Trong đó, Mỹ và Nhật Bản chiếm khoảng 700 triệu thùng trong tổng số 1,24 tỷ thùng.

Đà tăng giá dầu có nguy cơ làm suy yếu cam kết của ông Trump về giảm lạm phát và hạ chi phí năng lượng. Ông cũng đang bị một số thành viên đảng Cộng hòa chỉ trích vì dành quá nhiều thời gian cho các vấn đề đối ngoại thay vì giải quyết chi phí sinh hoạt trong nước.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 8/3, ông Trump tỏ ra không lo ngại về giá dầu tăng cao.

“Giá dầu tăng trong ngắn hạn và sẽ giảm nhanh khi mối đe dọa hạt nhân từ Iran bị loại bỏ, là cái giá rất nhỏ để đổi lấy an toàn và hòa bình cho Mỹ và thế giới…Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ khác!” ông viết.

Bình Giang
FT
#Dầu mỏ #Giá dầu #G7 #Kho dự trữ chiến lược #Iran #Chiến sự Iran #Tình hình Iran #Chiến tranh Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục