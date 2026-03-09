Giới siêu giàu châu Á tính chuyện rời Dubai vì chiến sự Iran

TPO - Nhiều gia đình giàu nhất châu Á đang xem xét lại mức độ gắn bó của họ với Dubai, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran gây đảo lộn thành phố nơi thu hút hàng tỷ đô la từ khắp khu vực trong những năm gần đây.

Hình ảnh ổn định, hấp dẫn của Dubai đang bị đe dọa. (Ảnh: AP)

Một số nhà tư vấn nói với Bloomberg rằng họ đã nhận được cuộc gọi từ nhiều khách hàng muốn trì hoãn kế hoạch chuyển đến Dubai, trong khi những người khác tìm cách giảm bớt đầu tư vào khu vực từng được đánh giá là an toàn và ổn định. Những người đã ở Dubai đang lên kế hoạch dự phòng trường hợp tình hình leo thang.

Các nhà đầu tư châu Á từng đến Trung Đông để tìm cơ hội đầu tư và tận dụng lợi thế về thuế “đang suy nghĩ lại và có thể chuyển tiền trở lại Hong Kong (Trung Quốc) hoặc Singapore”, Nick Xiao, giám đốc điều hành của văn phòng quản lý tài sản đa gia đình Annum Capital có trụ sở tại Hong Kong, cho biết.

Sự trỗi dậy của Dubai như một trung tâm tài chính và quản lý tài sản đang gặp thách thức nghiêm trọng khi cuộc chiến giữa Mỹ–Israel với Iran diễn ra ngay bên cạnh. Giao tranh đã bước sang tuần thứ 2, trong đó nhiều quốc gia từ Ả-rập Xê-út đến Bahrain tiếp tục bị tấn công. Tuần trước, vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây hỏa hoạn gần lãnh sự quán Mỹ tại Dubai, trong khi hàng nghìn chuyến bay đến khu vực bị hủy, dù các hãng hàng không cố gắng khôi phục.

Trước khi chiến sự nổ ra, sự tăng trưởng ấn tượng của thành phố đã thu hút giới siêu giàu toàn cầu, nhiều ngân hàng và các nhà quản lý tiền từ Phố Wall. Theo hãng tư vấn Boston Consulting Group, UAE - bao gồm Abu Dhabi - nằm trong số những trung tâm tiếp nhận tài sản tài chính với tốc độ tăng nhanh nhất thế giới năm 2024. Công ty này ước tính, khoảng 700 tỷ USD từ nhà đầu tư nước ngoài đã chảy vào UAE năm đó. Dubai là nơi đặt trụ sở của các văn phòng gia đình, quản lý hơn 1,2 nghìn tỷ USD tài sản.

Tài sản của người giàu châu Á trở thành động lực quan trọng cho sự mở rộng đó. Theo Yann Mrazek - đối tác quản lý của hãng tư vấn tài sản M/HQ tại Dubai, khoảng 1/4 trong hơn 2.270 quỹ/tổ chức được thành lập tại UAE có chủ sở hữu châu Á. Theo Phòng Thương mại quốc tế Dubai, châu Á chiếm 47% tổng số công ty đa quốc gia mà tổ chức này thu hút trong năm 2025.

Các tập đoàn lớn của châu Á như Nomura Holdings, DBS Group Holdings và Oversea-Chinese Banking Corp. đã mở rộng hoạt động tại Dubai để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của giới giàu có.

Tuy nhiên, cuộc chiến hiện nay buộc nhiều người giàu châu Á phải đánh giá lại tình hình.

“Đây chắc chắn là hồi chuông cảnh tỉnh. Mọi người có thể phải suy nghĩ lại về quyết định chuyển cả gia đình và tài sản sang Trung Đông, dù hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra quyết định”, ông Felix Lai - đối tác của văn phòng quản lý tài sản đa gia đình JMS Group tại Hong Kong, cho biết.

Ông Lai cho biết ông đã sắp xếp một chuyến bay riêng đưa 15 khách hàng bay từ Oman về Hong Kong trong vài ngày tới, với chi phí khoảng 300.000 USD. “Họ thậm chí không quan tâm đến giá cả. Họ chỉ muốn rời đi”, ông cho biết.

Cột khói lớn bốc lên khi một máy bay không người lái bị đánh chặn ở cơ sở dầu mỏ Fujairah của UAE ngày 3/3. (Ảnh: AP)

Nhiều người nói với Bloomberg rằng trước khi chuyển đến Trung Đông họ đã chuẩn bị tinh thần cho những gián đoạn thỉnh thoảng xảy ra. Tuy nhiên, việc nghe thấy tiếng nổ, nhìn thấy máy bay không người lái cùng tên lửa bị đánh chặn trên không đã khiến họ nghĩ lại.

Tamour Pervez, người chuyển đến Dubai chưa đầy 2 năm để quản lý tiền cho một gia đình Pakistan kinh doanh nông nghiệp, cho biết mọi thứ đang trở nên rất bất định.

“Chúng tôi dự định chốt một thương vụ trong tháng này, nhưng giờ đã phải tạm dừng. Nếu tình hình kéo dài vài tuần, các thương vụ có thể đổ vỡ”, Pervez cho biết.

Patrick Tsang, người điều hành văn phòng gia đình của riêng mình và thành lập Câu lạc bộ các đại sứ tại Hong Kong năm 2023 nhằm thúc đẩy kết nối với Trung Đông, cho rằng danh tiếng của Dubai có thể bị ảnh hưởng nếu chiến tranh kéo dài. Điều đó có thể khiến một số người nước ngoài rời đi, giống như làn sóng rời khỏi Hong Kong sau các đợt biểu tình vài năm trước.

“Tôi nghĩ sẽ có một làn sóng di cư. Nếu bạn là người nước ngoài, bạn sẽ không muốn chấp nhận rủi ro với gia đình mình”, Tsang nói.

UAE cũng trở thành điểm đến phổ biến của những người giàu ở Anh khi quốc gia này tăng thuế. Phân tích của Bloomberg với 5 triệu hồ sơ doanh nghiệp cho thấy số lượng lãnh đạo doanh nghiệp rời đi tăng mạnh, và UAE là điểm đến hàng đầu, cùng với các trung tâm tài sản như Thụy Sĩ.

Nassef Sawiris, người đồng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Aston Villa tại Premier League, hiện chia thời gian sống giữa UAE và Ý. Shravin Mittal, người thừa kế của một trong những gia đình giàu nhất Ấn Độ; Michael Platt - nhà sáng lập BlueCrest Capital Management - hiện coi UAE là nhà, sau khi từ bỏ nơi ở tại Anh.

Cả Sawiris và Mittal - gia đình kiểm soát tập đoàn viễn thông khổng lồ Bharti Airtel của Ấn Độ - đều đã thành lập công ty tại Abu Dhabi để quản lý tài sản.