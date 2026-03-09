Giá dầu tăng sốc, Hàn Quốc cân nhắc áp giá trần nhiên liệu lần đầu sau gần 30 năm

TPO - Hàn Quốc dự kiến sẽ áp đặt mức giá trần nhiên liệu, lần đầu tiên trong gần 30 năm, do lo ngại về tốc độ tăng giá của xăng dầu.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Yonhap)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đưa ra đề xuất này vào sáng 9/3 khi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để đối phó với cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, mà ông cho rằng đang gây ra gánh nặng đáng kể cho nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng của Hàn Quốc.

“Đối với các sản phẩm dầu mỏ đã tăng giá quá mức gần đây, cần nhanh chóng áp dụng và thực thi mạnh mẽ hệ thống giá trần”, ông Lee nói, sau khi giá dầu Brent tăng vọt lên hơn 100 USD/thùng.

"Khi cuộc khủng hoảng ở Trung Đông ngày càng sâu sắc, sự bất ổn của môi trường kinh tế trong nước và toàn cầu đang gia tăng, gây ra gánh nặng đáng kể cho nền kinh tế Hàn Quốc vốn phụ thuộc nhiều vào thương mại toàn cầu và nhập khẩu năng lượng từ Trung Đông," ông Lee nói.

"Vì khó dự đoán tình hình sẽ diễn biến như thế nào, chính phủ phải chuẩn bị các biện pháp ứng phó chủ động với tinh thần khẩn trương, ngay cả xét đến kịch bản xấu nhất”.

Tổng thống Lee Jae Myung cho biết, chính phủ đang chú ý đến "sự bất đối xứng trong định giá", khi các nhà máy lọc dầu và trạm xăng tăng giá nhanh nhưng giảm giá chậm.

Ông yêu cầu chính phủ kiểm soát chặt chẽ các công ty lọc dầu, các trạm xăng để ngăn chặn việc thao túng thị trường. Ngoài ra, ông cũng ra lệnh xem xét lại các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của giá dầu tăng cao, bao gồm mở rộng việc giảm thuế nhiên liệu và trợ cấp trực tiếp cho người tiêu dùng.

Người dân mua nhiên liệu tại Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: Reuters)

Chiều cùng ngày, ông Kim Yong-beom - một cố vấn cấp cao của tổng thống - cho biết, Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ tiến hành các bước để áp dụng hệ thống trần giá nhiên liệu trong nước vào tuần này.

Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1997 Hàn Quốc áp dụng hệ thống trần giá, viện dẫn một điều khoản trong Luật Kinh doanh Dầu khí cho phép bộ trưởng công nghiệp chỉ định giá bán tối đa khi giá dầu biến động mạnh và đe dọa sự ổn định kinh tế.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc, giá xăng trung bình tại Seoul đã vượt quá 1.949 won (1,3 USD)/lít tính đến trưa 9/3, tăng 11% so với ngày 27/2, một ngày trước khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công chung vào Iran.

Khối lượng dầu thô nhập khẩu vào Hàn Quốc bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa Eo biển Hormuz là khoảng 1,7 triệu thùng/ngày, trong khi dự trữ dầu của Hàn Quốc lên tới 190 triệu thùng, đủ dùng trong khoảng 208 ngày.