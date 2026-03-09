Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thề trung thành với lãnh tụ mới

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ra tuyên bố cam kết trung thành với Lãnh tụ Tối cao mới được bầu - ông Mojtaba Khamenei.

Lãnh tụ Tối cao mới của Iran - Mojtaba Khamenei. (Ảnh: RT)

Trước đó, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, ông Mojtaba Khamenei - con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei - đã được Hội đồng Chuyên gia chỉ định làm người kế nhiệm.

Hội đồng Chuyên gia kêu gọi người dân Iran - đặc biệt là các học giả, nhà nghiên cứu và giới tinh hoa quốc gia - tuyên thệ trung thành với lãnh đạo mới và duy trì sự đoàn kết.

Ông Mojtaba Khamenei từ lâu đã được coi là ứng cử viên tiềm năng, ngay cả trước khi cha ông thiệt mạng.

Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết: “Lực lượng vệ binh, với tư cách là những người lính anh dũng và cánh tay đắc lực của Lãnh tụ Tối cao, sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, đồng thời ủng hộ sự lựa chọn của hội đồng”.

Lực lượng cảnh sát Iran cũng ra tuyên bố khẳng định sẽ tuân phục lãnh đạo mới.

Ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, rằng Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei có thể lãnh đạo Iran bằng “những lời dạy của cha mình”. Ông bày tỏ hy vọng, sự dẫn dắt của ông Mojtaba Khamenei có thể “mang lại những điều tốt đẹp và phước lành” cho đất nước.

Đoạn video được hãng tin RT chia sẻ cho thấy người dân Iran xuống đường ăn mừng việc bổ nhiệm lãnh tụ mới.

Ngay sau khi thông tin về việc bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei được công bố, các phong trào thân Iran cũng đã gửi lời chúc mừng.

Phong trào Hezbollah ở Li-băng chia sẻ bức chân dung của ông Mojtaba Khamenei trên kênh Telegram, gọi ông là “Lãnh đạo của cuộc cách mạng Hồi giáo thiêng liêng”.

Lực lượng dân quân Shia Iraq ca ngợi việc bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei, gọi ông là “một nhân vật sở hữu phẩm chất lãnh đạo và năng lực cần thiết để gánh vác trọng trách vào thời điểm quan trọng”.

Trong một tuyên bố, nhóm này cho biết: “Đây là bằng chứng về sự cảnh giác của Hội đồng Chuyên gia và tầm nhìn xa trông rộng của họ đối với những thách thức sống còn mà Iran phải đối mặt”. Lực lượng này gọi ông Mojtaba Khamenei là “người kế nhiệm tốt nhất cho người tiền nhiệm tốt nhất”.

Phong trào Houthi ở Yemen ra tuyên bố "chúc mừng Cộng hòa Hồi giáo Iran, giới lãnh đạo và nhân dân nước này, về việc lựa chọn ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao vào thời điểm quan trọng và then chốt này".

Theo phong trào Houthi, đây là "một chiến thắng mới cho Cách mạng Hồi giáo và một đòn giáng mạnh vào đối thủ của Cộng hòa Hồi giáo".