Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Iran tuyên bố phóng tên lửa tấn công lực lượng Mỹ tại Kuwait

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết đã tấn công đơn vị quân đội Mỹ tại căn cứ Camp Arifjan ở Kuwait bằng tên lửa có độ chính xác cao.

Hãng tin INA dẫn nguồn tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hôm Chủ nhật (8/3) cho biết, một số cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao đã được thực hiện nhằm vào lực lượng Mỹ tại căn cứ Camp Arifjan.

Thông tin về thiệt hại và thương vong đang được cập nhật.

tc.jpg

Trước đó, vào thứ Bảy, quân đội Iran tuyên bố đã phát động một "làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn" mới nhằm vào Israel, cùng các căn cứ của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Kuwait.

"Hải quân Iran đã tấn công các căn cứ của Mỹ và Israel bằng máy bay không người lái quy mô lớn", hãng thông tấn IRNA đưa tin.

Theo thông cáo, trong số các mục tiêu được đề cập có căn cứ không quân Al Minhad ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - nơi binh sĩ Mỹ đồn trú, một căn cứ khác ở Kuwait và một cơ sở chiến lược ở Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran sau đó tuyên bố cũng đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Al Dhafra ở UAE, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ.

"Trong cuộc tấn công này, trung tâm tác chiến trên không, trung tâm liên lạc vệ tinh, radar cảnh báo sớm và radar điều khiển hỏa lực của Mỹ đã bị trúng đạn", IRGC nhấn mạnh.

Quỳnh Như
Tass, Tasnim, INA
#Iran #tấn công #Mỹ #Kuwait #tên lửa #IRGC #căn cứ

Cùng chuyên mục