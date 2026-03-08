Iran tuyên bố phóng tên lửa tấn công lực lượng Mỹ tại Kuwait

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết đã tấn công đơn vị quân đội Mỹ tại căn cứ Camp Arifjan ở Kuwait bằng tên lửa có độ chính xác cao.

Hãng tin INA dẫn nguồn tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hôm Chủ nhật (8/3) cho biết, một số cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao đã được thực hiện nhằm vào lực lượng Mỹ tại căn cứ Camp Arifjan.

Thông tin về thiệt hại và thương vong đang được cập nhật.

Trước đó, vào thứ Bảy, quân đội Iran tuyên bố đã phát động một "làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn" mới nhằm vào Israel, cùng các căn cứ của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Kuwait.

"Hải quân Iran đã tấn công các căn cứ của Mỹ và Israel bằng máy bay không người lái quy mô lớn", hãng thông tấn IRNA đưa tin.

Theo thông cáo, trong số các mục tiêu được đề cập có căn cứ không quân Al Minhad ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - nơi binh sĩ Mỹ đồn trú, một căn cứ khác ở Kuwait và một cơ sở chiến lược ở Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran sau đó tuyên bố cũng đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Al Dhafra ở UAE, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ.

"Trong cuộc tấn công này, trung tâm tác chiến trên không, trung tâm liên lạc vệ tinh, radar cảnh báo sớm và radar điều khiển hỏa lực của Mỹ đã bị trúng đạn", IRGC nhấn mạnh.