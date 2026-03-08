Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine tuyên bố dùng 'song sát' SCALP và ATACMS tập kích kho UAV Nga

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS và SCALP để tấn công một địa điểm phóng máy bay không người lái (UAV) của Nga gần sân bay Donetsk.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, ngày 7/3, các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa và Pháo binh của Lục quân, phối hợp với Không quân, đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào cơ sở của Nga dùng để lưu trữ, chuẩn bị và phóng UAV gần sân bay Donetsk.

Phía Ukraine cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa SCALP (Storm Shadow) do Pháp - Anh cung cấp và tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ viện trợ.

Một vụ hỏa hoạn quy mô lớn và các vụ nổ thứ cấp đã xảy ra sau cuộc tấn công.

Ngoài ra, trong ngày 7/3, các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine cũng thực hiện một số cuộc tấn công khác nhằm vào lực lượng Nga. Cụ thể, một trung tâm điều khiển UAV của quân đội Nga đã bị phá hủy gần Dibrova (tỉnh Luhansk). Bên cạnh đó, Ukraine cũng tấn công một sở chỉ huy gần Kruhliakivka (tỉnh Kharkiv).

Bộ Tổng tham mưu cũng báo cáo về các cuộc tấn công có chủ đích vào các vị trí pháo binh và các cụm quân gần Tavilzhanka, Voskresenka, Novopavlivka, Novohryhorivka và Zaliznychne.

ATACMS là hệ thống tên lửa đất đối đất, được phát triển dành cho Lục quân Mỹ. Hệ thống này có khả năng tấn công chính xác nhiều mục tiêu khác nhau bao gồm hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy và kiểm soát của đối phương.

ATACMS có nhiều loại, mỗi loại được thiết kế riêng theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể. Các biến thể chính bao gồm Block I, Block IA và Block IA Unitary. Tên lửa có thể được phóng từ hệ thống tên lửa phóng loạt M270 MLRS và hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS.

Phạm vi hoạt động của ATACMS thay đổi tùy theo biến thể cụ thể. Biến thể I có tầm bắn khoảng 165 km, trong khi biến thể IA và IA Unitary có thể đạt tầm bắn lên tới 300 km.

Trong khi đó, SCALP/Storm Shadow là tên lửa hành trình phóng từ trên không, được phát triển vào những năm 1990 và được sản xuất bởi Matra và British Aerospace (nay là MBDA).

Tên lửa có trọng lượng khoảng 1.300 kg, trong đó đầu đạn mang theo nặng 450 kg, đủ sức xuyên phá mục tiêu ở khoảng cách xa. SCALP được trang bị động cơ phản lực Microturbo TRI 60-30, cung cấp lực đẩy 1.200 lbs. Chúng có thể đạt tốc độ tối đa Mach 0,95 (tương đương 323 m/s) và có phạm vi hoạt động lên đến 560 km.

Những tên lửa này sử dụng hệ thống dẫn đường tiên tiến bao gồm thiết bị định vị vệ tinh GPS, hệ thống dẫn đường quán tính INS và hình ảnh hồng ngoại IIR. SCALP có thể được mang trên nhiều loại máy bay chiến đấu khác nhau, như Mirage 2000, Rafale, Su-24, Tornado và Typhoon.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
