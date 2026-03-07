Mỹ sắp đưa tàu sân bay thứ ba đến Trung Đông trong màn phô diễn sức mạnh hiếm thấy

TPO - Fox News đưa tin, tàu sân bay thứ ba của Mỹ - USS George H.W. Bush - sẽ sớm được triển khai đến Trung Đông trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

(Ảnh: Reuters)

Hải quân Mỹ ngày 6/3 cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush vừa hoàn thành các cuộc thử nghiệm cần thiết để chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến lớn.

Nếu thông tin về việc triển khai được xác nhận, đây sẽ là tàu sân bay thứ ba của Mỹ được điều đến Trung Đông kể từ khi xung đột bùng phát, một sự phô trương sức mạnh hiếm thấy trong lịch sử hiện đại.

Theo USNI News, các tàu sân bay USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln của Mỹ hiện đang hoạt động ở Biển Đỏ và phía bắc Ấn Độ Dương.

Mặc dù mục tiêu chính của quân đội Mỹ là Iran, nhưng vị trí ở Biển Đỏ lại mang tính chiến lược cao. Các báo cáo cho thấy nếu tàu sân bay USS George H.W. Bush được triển khai, nó có thể được giao nhiệm vụ phong tỏa phía đông Địa Trung Hải hoặc Biển Đỏ để vô hiệu hóa bất kỳ cuộc tấn công nào từ lực lượng Houthi của Yemen nếu họ tham gia vào cuộc xung đột. Việc bảo đảm an ninh cho điểm nghẽn này là rất quan trọng, khi hoạt động vận chuyển hàng hóa toàn cầu tiếp tục chuyển hướng.

Lực lượng Mỹ cần thêm tàu ​​sân bay được cho là vì họ đang thiếu hụt sức mạnh không quân chiến thuật cho một cuộc chiến quy mô lớn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) báo cáo rằng chỉ trong tuần đầu tiên của chiến dịch, hơn 3.000 mục tiêu đã bị tấn công, 43 tàu của Iran bị hư hại nặng hoặc bị đánh chìm, 80% hệ thống phòng không của Iran đã bị vô hiệu hóa. Một chiến dịch kéo dài ở quy mô này đòi hỏi khả năng tấn công phối hợp của nhiều tàu sân bay.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã hoàn tất cả thử nghiệm cần thiết, tàu USS George H.W. Bush vẫn sẽ mất khoảng 2 đến 3 tuần để đến Địa Trung Hải hoặc Biển Đỏ. Khi đó, chiến dịch của Mỹ sẽ bước vào tuần thứ tư quan trọng.

Theo giới truyền thông, đằng sau màn phô trương sức mạnh khổng lồ này là một cuộc khủng hoảng âm thầm trong Hải quân Mỹ: sự mệt mỏi của các hạm đội vì hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Tàu USS Gerald R. Ford đã được triển khai từ tháng 6/2025 và hiện đang hoạt động trên biển hơn 240 ngày. Việc đưa tàu USS George H.W. Bush vào khu vực tác chiến không chỉ nhằm mục đích gây áp lực tối đa lên Tehran, mà còn được cho là để giải cứu những thủy thủ đoàn đã kiệt sức.