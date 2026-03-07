Số tên lửa Iran phóng vào Israel giảm mạnh

TPO - Theo ước tính của quân đội Israel, số lượng tên lửa đạn đạo phóng từ Iran vào Israel đã giảm xuống còn khoảng 20 quả/ngày trong những ngày gần đây.

(Ảnh: Reuters)

Thông tin này được tiết lộ trong cuộc họp của Nội các An ninh Israel vào tối 5/3, theo kênh truyền hình I24.

Cụ thể, vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột (28/2), sau khi Israel và Mỹ phát động các cuộc tấn công Iran, khoảng 90 tên lửa đạn đạo đã được Tehran bắn về phía Israel. Ngày hôm sau, 1/3, con số này giảm xuống còn khoảng 60 quả.

Vào các ngày 2, 3, 4, 5/3, khoảng 20 tên lửa đã được bắn mỗi ngày trong nhiều đợt, mỗi đợt gồm một số lượng nhỏ tên lửa.

Ngoài Israel, Iran đã phóng thêm hàng chục tên lửa đạn đạo vào các quốc gia khác ở Trung Đông trong suốt cuộc xung đột. Tổng cộng, truyền thông Iran tuyên bố khoảng 500 tên lửa đạn đạo đã được bắn.

Cũng theo I24, lực lượng Israel dự định tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Iran trong "ít nhất một tuần nữa" trước khi giảm cường độ tấn công.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) báo cáo rằng cho đến nay, quân đội nước này đã phá hủy hơn 300 bệ phóng tên lửa đạn đạo - khoảng 60% tổng kho dự trữ của Iran. Đô đốc Brad Cooper - chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm 90% kể từ ngày đầu tiên của cuộc xung đột.

Mỹ - Iran tuyên bố trái ngược về tình hình tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari tuyên bố, tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ đã bị “tấn công bằng vũ khí không người lái của lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran”, khi tàu chiến này đang tham gia hoạt động gần Eo biển Hormuz.

“Con tàu này, cùng các tàu khu trục hộ tống, đã rời khỏi khu vực và cho đến nay đã di chuyển hơn 1.000 km”, người phát ngôn nói.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Dan Caine - lại đưa ra thông tin trái ngược, nói rằng nhóm tàu ​​tấn công “đã tiếp tục gây áp lực dọc theo phía đông nam bờ biển, làm suy yếu khả năng hải quân của Iran, sau đó tiến vào Vịnh Ba Tư với quy mô đủ để giải quyết các mục tiêu cần thiết”.

Vài ngày trước, quân đội Iran từng thông báo rằng tàu USS Abraham Lincoln đã bị tấn công bằng bốn tên lửa đạn đạo.