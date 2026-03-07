Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Số tên lửa Iran phóng vào Israel giảm mạnh

Minh Hạnh

TPO - Theo ước tính của quân đội Israel, số lượng tên lửa đạn đạo phóng từ Iran vào Israel đã giảm xuống còn khoảng 20 quả/ngày trong những ngày gần đây.

knorwuw7mrptfknrnf32wewudq.jpg
(Ảnh: Reuters)

Thông tin này được tiết lộ trong cuộc họp của Nội các An ninh Israel vào tối 5/3, theo kênh truyền hình I24.

Cụ thể, vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột (28/2), sau khi Israel và Mỹ phát động các cuộc tấn công Iran, khoảng 90 tên lửa đạn đạo đã được Tehran bắn về phía Israel. Ngày hôm sau, 1/3, con số này giảm xuống còn khoảng 60 quả.

Vào các ngày 2, 3, 4, 5/3, khoảng 20 tên lửa đã được bắn mỗi ngày trong nhiều đợt, mỗi đợt gồm một số lượng nhỏ tên lửa.

Ngoài Israel, Iran đã phóng thêm hàng chục tên lửa đạn đạo vào các quốc gia khác ở Trung Đông trong suốt cuộc xung đột. Tổng cộng, truyền thông Iran tuyên bố khoảng 500 tên lửa đạn đạo đã được bắn.

Cũng theo I24, lực lượng Israel dự định tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Iran trong "ít nhất một tuần nữa" trước khi giảm cường độ tấn công.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) báo cáo rằng cho đến nay, quân đội nước này đã phá hủy hơn 300 bệ phóng tên lửa đạn đạo - khoảng 60% tổng kho dự trữ của Iran. Đô đốc Brad Cooper - chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm 90% kể từ ngày đầu tiên của cuộc xung đột.

Mỹ - Iran tuyên bố trái ngược về tình hình tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari tuyên bố, tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ đã bị “tấn công bằng vũ khí không người lái của lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran”, khi tàu chiến này đang tham gia hoạt động gần Eo biển Hormuz.

“Con tàu này, cùng các tàu khu trục hộ tống, đã rời khỏi khu vực và cho đến nay đã di chuyển hơn 1.000 km”, người phát ngôn nói.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Dan Caine - lại đưa ra thông tin trái ngược, nói rằng nhóm tàu ​​tấn công “đã tiếp tục gây áp lực dọc theo phía đông nam bờ biển, làm suy yếu khả năng hải quân của Iran, sau đó tiến vào Vịnh Ba Tư với quy mô đủ để giải quyết các mục tiêu cần thiết”.

Vài ngày trước, quân đội Iran từng thông báo rằng tàu USS Abraham Lincoln đã bị tấn công bằng bốn tên lửa đạn đạo.

Minh Hạnh
Times of Israel
#Iran #Israel #tàu sân bay #tên lửa Iran #CENTCOM #Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục