Mỹ tuyên bố chưa tung toàn lực trong chiến dịch ở Iran

TPO - Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ra tín hiệu rằng cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ sớm leo thang.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Times of Israel)

“Lực lượng vẫn đang được triển khai. Lực lượng mà chúng ta có thể sử dụng để tấn công Iran sẽ lớn gấp nhiều lần so với hiện tại nếu cộng gộp khả năng của chúng ta và Lực lượng Phòng vệ Israel”, ông Hegseth nói.

Trước khi xung đột bùng phát, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Dan Caine và các lãnh đạo quân sự khác đã cảnh báo Tổng thống Donald Trump, rằng một chiến dịch quân sự kéo dài có thể ảnh hưởng đến kho vũ khí của Mỹ, đặc biệt là những vũ khí hỗ trợ Israel và Ukraine. Trên thực tế, Mỹ đã “tiêu hao” rất nhiều tên lửa dẫn đường chính xác tầm xa trong vài ngày qua.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hegseth hôm 5/3 khẳng định, Mỹ “không thiếu đạn dược”.

“Kho vũ khí phòng thủ và tấn công của chúng ta cho phép duy trì chiến dịch này chừng nào cần thiết”, ông nói. “Chúng ta mới chỉ bắt đầu chiến đấu và chiến đấu một cách quyết đoán”.

Bình luận của ông Hegseth được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ám chỉ một “làn sóng lớn” các cuộc tấn công của Mỹ vẫn chưa diễn ra.

“Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu tấn công mạnh vào họ. Làn sóng lớn thậm chí còn chưa đến. Làn sóng lớn sắp đến”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói với CNN.

Iran ‘đang đẩy các nước vào quỹ đạo của Mỹ’

Bộ trưởng Hegseth cho biết, Iran phải chịu trách nhiệm về việc xung đột leo thang khắp khu vực, khi nước này "nhắm mục tiêu vào các nước đồng minh lẽ ra muốn đứng ngoài cuộc xung đột".

“Họ thực sự đã kéo Iran vào quỹ đạo của Mỹ”, ông Hegseth nói.

Về các đồng minh, bộ trưởng cho rằng “thật không may” khi Anh không hợp tác trong cuộc xung đột với Iran “ngay từ đầu”.

Ông cũng cho biết, Iran đang mắc “sai lầm nghiêm trọng” nếu nghĩ rằng Mỹ sẽ giảm bớt các cuộc tấn công.

“Iran hy vọng rằng chúng ta sẽ không thể duy trì chiến dịch. Đó là một tính toán sai lầm nghiêm trọng đối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran”, ông Hegseth nói.

Khả năng phản công của Iran giảm đáng kể

Cũng tại cuộc họp báo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - Đô đốc Brad Cooper - cho biết, trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm 90% và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái giảm 83%, trong khi các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Hải quân Iran “đã gia tăng”, đánh chìm 30 tàu và tấn công một tàu không người lái.

“Lực lượng liên hợp của chúng ta đã không ngừng phá hủy hệ thống phòng không của Iran trong vài ngày qua và tiếp tục truy lùng thêm các hệ thống để loại bỏ”, Đô đốc Brad Cooper nói.

Ông Cooper cũng cho biết, Mỹ đã tấn công 200 mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Iran trong 72 giờ qua, thả hàng chục quả bom xuống các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran và tấn công lực lượng tương đương với Bộ Tư lệnh Không gian của Iran.

Ông tiếp tục nói rằng Mỹ đang “chiến đấu để giành chiến thắng”, nhưng lưu ý cuộc chiến “sẽ mất một thời gian”.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - Đô đốc Brad Cooper. (Ảnh: CNN)

Theo ông Cooper, Mỹ đang sử dụng ‘năng lực mới’ trong cuộc chiến với Iran. Hiện, Mỹ không còn sử dụng vũ khí đắt tiền để đánh chặn vũ khí rẻ tiền.

“Nếu tôi nhìn lại vài năm trước, người ta thường nói, ‘chúng ta bắn hạ một chiếc máy bay không người lái 50.000 USD bằng một quả tên lửa 2 triệu USD’. Thì ngày nay, chúng ta đã có thể bắn hạ những chiếc máy bay không người lái 100.000 USD bằng vũ khí 10.000 USD”, Đô đốc Brad Cooper nói với các phóng viên.

Ông cũng cho biết máy bay không người lái tấn công LUCAS, một hệ thống mà Mỹ phát triển sau khi thu giữ và phân tích kỹ thuật máy bay không người lái của Iran, đã trở nên “không thể thiếu”.