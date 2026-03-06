Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ bị sa thải giữa tranh cãi

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem sau nhiều tháng tranh cãi, bao gồm vụ 2 công dân Mỹ bị lực lượng chống nhập cư bắn chết và hợp đồng quảng cáo trị giá 220 triệu USD.

Bà Kristi Noem bị sa thải khỏi vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump cho biết sẽ đề cử Thượng nghị sĩ bang Oklahoma Markwayne Mullin thay thế bà vào cuối tháng này.

Bà Noem - cựu thống đốc bang South Dakota, từng là một trong những bộ trưởng nổi bật nhất trong nội các của Tổng thống Trump với các bài đăng mạng xã hội mô tả người nhập cư bằng những lời lẽ gay gắt.

Bà Noem rời chức vụ sau khi trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch siết chặt nhập cư mạnh tay gây mất lòng dân. Sự thay thế này có thể là tín hiệu cho thấy Tổng thống Trump sẽ điều chỉnh cách tiếp cận chính sách nhập cư, vốn là một trọng tâm trong chương trình nghị sự của ông.

Ngay sau khi ông Trump công bố người thay thế, bà Noem đăng trên mạng xã hội X: “Chúng tôi đã đạt được những thành tựu mang tính lịch sử tại Bộ An ninh Nội địa để làm cho nước Mỹ an toàn trở lại”.

Trong các phiên điều trần tại Quốc hội tuần này, các nghị sĩ đảng Dân chủ và một số đảng Cộng hòa đã chỉ trích cách bà Noem xử lý việc thực thi luật nhập cư và quản lý bộ của mình.

Một điểm gây tranh cãi là chiến dịch quảng cáo trị giá 220 triệu USD, trong đó hình ảnh của bà Noem xuất hiện nổi bật, được giao cho 2 nhà hoạt động Cộng hòa lâu năm mà không qua quy trình đấu thầu đúng chuẩn.

Chiến dịch quảng cáo này có cảnh bà Noem cưỡi ngựa tại đỉnh Rushmore, thuộc bang quê nhà South Dakota.

Đời tư của bà cũng bị soi xét, khi nghị sĩ Dân chủ Sydney Kamlager Dove chất vấn liệu bà Noem có quan hệ tình cảm với trợ lý cấp cao Corey Lewandowski hay không. Cả hai đều đã kết hôn.

Bà Noem gọi câu hỏi này là “rác lá cải” (tabloid garbage). Ông Lewandowski không phản hồi đề nghị bình luận.

Tổng thống Trump nói với Reuters rằng ông không phê duyệt chiến dịch quảng cáo này. Tuy nhiên trong một phiên điều trần, bà Noem lại nói với Thượng nghị sĩ John Kennedy rằng ông Trump đã chấp thuận.

Bà Noem là thành viên nội các đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump bị sa thải. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông từ năm 2017 - 2021, đã có 14 thành viên nội các từ chức hoặc bị sa thải.