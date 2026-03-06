Tổng thống Mỹ Trump nói con trai Đại giáo chủ Khamenei khó có thể trở thành lãnh đạo Iran

TPO - Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ phải tham gia vào việc lựa chọn nhà lãnh đạo kế nhiệm của Iran, và ông cho rằng con trai Đại giáo chủ Ali Khamenei quá cố sẽ khó có cơ hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn của Reuters, Tổng thống Trump nói nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran khó có thể là con trai của Lãnh tụ Tối cao quá cố Ali Khamenei, người đang nổi lên như ứng viên hàng đầu kế nhiệm cha mình.

“Chúng ta sẽ phải cùng với Iran chọn người đó. Chúng ta sẽ phải chọn người đó”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump so sánh tình hình Iran với Venezuela, nơi lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong chiến dịch đột kích vào tháng 1, để lại quyền lãnh đạo cho Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, người mà ông Trump nói rằng “đã làm rất tốt”.

“Chúng tôi muốn tham gia vào quá trình lựa chọn người sẽ dẫn dắt Iran trong tương lai, để chúng ta không phải quay lại làm điều này hết lần này đến lần khác mỗi 5 năm. Chúng tôi muốn một người sẽ tốt cho người dân và tốt cho đất nước”, ông Trump nói.

Ông không giải thích thêm sau khi nói rằng ông Mojtaba Khamenei - con trai của ông Khamenei, khó có khả năng được chọn.

Khi được hỏi liệu Thái tử Iran lưu vong Reza Pahlavi - con trai của vị quốc vương cuối cùng, có phải là một khả năng hay không, ông Trump nói: “Tôi nghĩ mọi người đều có thể được xem xét. Hiện vẫn còn rất sớm”.

Ông Trump cũng khuyến khích các lực lượng người Kurd Iran tấn công.

“Tôi nghĩ thật tuyệt vời nếu họ muốn làm điều đó, tôi hoàn toàn ủng hộ”, tổng thống Mỹ nói.

Khi được hỏi liệu Mỹ có cung cấp hoặc đã đề nghị yểm trợ trên không cho các lực lượng người Kurd Iran ở miền Tây Iran không, Tổng thống Trump trả lời: “Tôi không thể nói với bạn điều đó”, nhưng ông nói thêm rằng mục tiêu của người Kurd sẽ là chiến thắng.

“Nếu họ làm vậy thì tốt”, ông Trump nói thêm.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, các lực lượng dân quân người Kurd Iran trong những ngày gần đây đã tham vấn với Mỹ về việc có nên và nên tấn công lực lượng an ninh Iran ở miền tây nước này như thế nào.

Liên minh các nhóm người Kurd Iran đóng tại biên giới Iran - Iraq trong khu vực tự trị Kurdistan của Iraq đang huấn luyện để thực hiện một cuộc tấn công như vậy với hy vọng làm suy yếu quân đội Iran, trong bối cảnh Mỹ và Israel liên tục ném bom và phóng tên lửa vào các mục tiêu của Iran.

Chiến dịch tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào Iran từ ngày 28/2 đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, bao gồm ít nhất 6 binh sĩ Mỹ, và gây ra thiệt hại lớn cũng như bất ổn trên khắp Trung Đông.