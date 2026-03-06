Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thêm nhiều tàu chở dầu bị tấn công khi xung đột Mỹ - Iran lan rộng

Minh Hạnh

TPO - Thêm nhiều tàu chở dầu đã bị tấn công ở vùng Vịnh khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang. Cùng lúc đó, máy bay không người lái của Iran được cho là đã xâm nhập Azerbaijan, đe dọa làm lan rộng cuộc khủng hoảng sang nhiều quốc gia dầu mỏ khác trong khu vực.

62a80b734e3c5bf29b180ea326fe1760.jpg
(Ảnh: Reuters)

Theo thông tin ban đầu, một tàu chở dầu thô treo cờ Bahamas đã bị một tàu điều khiển từ xa chở đầy chất nổ của Iran tấn công khi đang neo đậu gần cảng Khor al Zubair của Iraq.

Một tàu chở dầu thứ hai đang neo đậu ngoài khơi Kuwait đã cũng phát nổ ở mạn trái, gây ngấm nước và tràn dầu.

Tổng cộng 9 con tàu đã bị tấn công kể từ khi xung đột nổ ra giữa Mỹ, Israel và Iran hôm 28/2.

Khoảng 200 tàu, bao gồm tàu ​​chở dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng cũng như tàu chở hàng, vẫn neo đậu ở vùng Vịnh mà chưa thể di chuyển, theo ước tính của Reuters dựa trên dữ liệu theo dõi tàu từ nền tảng MarineTraffic. Hàng trăm tàu ​​khác vẫn ở ngoài Eo biển Hormuz, không thể cập cảng.

Ngày 5/3, Iran tiếp tục phóng một loạt tên lửa trả đũa vào Israel và được cho là điều máy bay không người lái vào Azerbaijan, làm bị thương bốn người.

Cùng lúc đó, các nhân viên nước ngoài đã được sơ tán khỏi mỏ dầu Rumaila của Iraq sau khi hai máy bay không người lái không xác định đáp xuống khu vực này.

Baghdad đã cắt giảm sản lượng dầu gần 1,5 triệu thùng mỗi ngày do hết kho chứa và không thể nạp dầu lên tàu, các quan chức nói với Reuters.

Giá dầu đã tiếp tục tăng mạnh vào ngày 5/3, thêm khoảng 3%. Tổng cộng, giá dầu đã tăng hơn 14% kể từ khi xung đột bùng phát, khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã làm gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông.

Giá khí đốt châu Âu cũng tăng hơn 5% trong ngày 5/3, lên 51,30 euro/megawatt-giờ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga có thể ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu ngay lập tức, trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt do khủng hoảng Iran.

Qatar, quốc gia cung cấp 20% nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới, đã tạm ngừng sản xuất khí đốt vào đầu tuần này do xung đột. Theo tính toán của Reuters và các nhà phân tích, những nhà sản xuất LNG lớn khác như Mỹ và Úc có rất ít sản lượng dự trữ để bù đắp nguồn cung bị mất này.

Minh Hạnh
Reuters
#Iran #Israel #Mỹ #tàu chở dầu #Eo biển Hormuz

