Thế giới

Google News

Campuchia cam kết xóa sổ tất cả trung tâm lừa đảo qua mạng trong tháng 4

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định nước này sẽ xóa sổ các trung tâm lừa đảo trực tuyến vào tháng 4.

sada-1-1760941843677-17609418440.jpg
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Khmer Times)

Ông Hun Manet đưa ra tuyên bố trên hôm 4/3 tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Campuchia - ASEAN 2026 tại Phnom Penh, cho biết động thái này nhằm củng cố pháp quyền và bảo vệ môi trường đầu tư.

“Chúng tôi đã nỗ lực tạo ra một môi trường hoạt động an toàn, giảm thiểu rủi ro pháp lý, tăng cường niềm tin của doanh nghiệp và giới đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh và đảm bảo tính liên tục lâu dài của hoạt động kinh doanh”, ông nói.

Campuchia đã phát động một chiến dịch trấn áp chưa từng có tiền lệ trên quy mô toàn quốc nhằm vào các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, với mục tiêu duy trì an ninh xã hội, an toàn và trật tự công cộng, đồng thời khôi phục hình ảnh của Campuchia trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha cho biết tuần trước, rằng nước này đã trục xuất hơn 30.000 nghi phạm lừa đảo người nước ngoài, trong khi hơn 210.000 người khác đã tự nguyện rời khỏi Campuchia sau khi các hoạt động chống lừa đảo trực tuyến được tăng cường kể từ tháng 6 năm ngoái.

Minh Hạnh
Xinhua
#Campuchia #trung tâm lừa đảo qua mạng #trấn áp lừa đảo qua mạng #Thủ tướng Campuchia Hun Manet

