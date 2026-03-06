Trung Quốc âm thầm mở lối cho tàu qua eo biển Hormuz

TPO - Trung Quốc đang tiến hành đàm phán với Iran nhằm cho phép các tàu chở dầu thô và tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ – Israel với Tehran ngày càng leo thang, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.

Một tàu chở dầu ở cảng Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Cuộc xung đột đã bước sang ngày thứ 6 và khiến tuyến hàng hải chiến lược tại eo biển Hormuz gần như tê liệt. Đây là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Việc gián đoạn hoạt động vận chuyển tại khu vực này đang khiến nhiều quốc gia đối mặt nguy cơ thiếu hụt năng lượng.

Theo các nguồn tin, Trung Quốc – quốc gia có quan hệ thân thiện với Iran và phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng từ Trung Đông – tỏ ra không hài lòng với việc Iran gây tê liệt hoạt động vận tải qua eo biển. Bắc Kinh đang gây sức ép để Iran cho phép các tàu đi qua an toàn, nhằm đảm bảo dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhập khẩu khoảng 45% lượng dầu thông qua eo biển Hormuz. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng của Trung Quốc.

Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy con tàu mang tên Iron Maiden đã đi qua eo Hormuz trong đêm sau khi thay đổi tín hiệu nhận dạng thành “thuộc sở hữu Trung Quốc”. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng cần nhiều chuyến vận chuyển tương tự hơn nữa để giúp ổn định tâm lý thị trường năng lượng toàn cầu.

Từ khi xung đột bùng phát, giá dầu thô đã tăng hơn 15%. Hoạt động sản xuất bị gián đoạn khi Iran tấn công các cơ sở năng lượng tại khu vực vùng Vịnh cũng như các tàu đi qua eo biển.

Không chỉ dừng lại ở khu vực Trung Đông, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran còn vươn tới những khu vực xa hơn như Síp, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường toàn cầu và khiến nhiều nền kinh tế lớn cảnh báo về nguy cơ lạm phát gia tăng.

Theo dữ liệu của công ty theo dõi tàu Vortexa, số tàu chở dầu đi qua eo Hormuz giảm mạnh xuống chỉ còn 4 tàu vào ngày 1/3, trong khi với mức trung bình mỗi ngày là khoảng 24 tàu. Trong khi đó, khoảng 300 tàu chở dầu hiện vẫn mắc kẹt trong khu vực eo biển, theo số liệu từ Vortexa và công ty theo dõi tàu Kpler.

Ông Mike McDougall, một chuyên gia lâu năm trong ngành đường, cho biết các lãnh đạo doanh nghiệp đường tại Trung Đông nói rằng hiện vẫn có một số tàu đi qua eo Hormuz, nhưng tất cả đều thuộc sở hữu của Trung Quốc hoặc Iran.

Trong khi đó, ông Jamal Al-Ghurair, Giám đốc điều hành công ty Al Khaleej Sugar có trụ sở tại Dubai, cho biết một số tàu chở đường hiện được phép đi qua eo biển, còn một số khác thì không, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó trong tuần, chính phủ Iran tuyên bố sẽ không cho phép các tàu thuộc Mỹ, Israel, các nước châu Âu hoặc các đồng minh của họ đi qua eo biển Hormuz. Tuyên bố không đề cập đến Trung Quốc, dẫn đến suy luận các tàu liên quan đến Bắc Kinh có thể vẫn được phép lưu thông trong khu vực.