Iran tuyên bố sẵn sàng phản công nếu Mỹ tiến hành tấn công trên bộ

TPO - Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran sẵn sàng đối đầu nếu Mỹ tiến hành tấn công trên bộ. Ông bác bỏ mọi cuộc đàm phán với Washington, nhấn mạnh rằng Tehran không yêu cầu ngừng bắn.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, khi được hỏi về việc Iran có quan ngại nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đáp: "Không, chúng tôi đang chờ đợi. Chúng tôi tin tưởng có thể đối đầu với họ".

Ông Araghchi cũng cho biết Iran không yêu cầu ngừng bắn bất chấp các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trên khắp đất nước.

"Lần trước, chúng tôi thậm chí không yêu cầu ngừng bắn. Trước đây, chính Israel mới là bên yêu cầu ngừng bắn. Họ yêu cầu một lệnh ngừng bắn vô điều kiện sau 12 ngày chúng tôi ứng phó các hành động quân sự của họ", ngoại trưởng Iran cho biết khi đề cập đến cuộc chiến 12 ngày vào tháng 6/2025.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Quan chức Iran cho biết, vụ tấn công trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra đã khiến Iran mất niềm tin vào các cuộc đối thoại trong tương lai với Mỹ. Theo lời Ngoại trưởng Araghchi, ông chưa liên lạc với bất kỳ đặc phái viên nào, Steve Witkoff hay Jared Kushner, kể từ tuần trước.

"Thực tế là chúng tôi không thấy tín hiệu tích cực nào trong việc đàm phán với Mỹ. Đặc biệt là với chính quyền hiện tại. Chúng tôi đã đàm phán hai lần vào năm ngoái và năm nay, và rồi giữa chừng cuộc đàm phán, họ đã tấn công chúng tôi", ông Araghchi nói, đồng thời cho biết thêm rằng Tehran không thấy lý do gì để nối lại đối thoại với Washington.

Ngoại trưởng Araghchi khẳng định chiến thắng của Iran nằm ở khả năng chiến đấu của nước này. "Chiến thắng của chúng ta là có thể chống lại những mục tiêu bất hợp pháp, và đó là những gì chúng ta đã làm được cho đến nay", ông Araghchi nói.

Theo NBC News, vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Khamenei đã tạo ra một khoảng trống quyền lực ở Iran, với những tin đồn lan truyền rằng ông Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cựu lãnh đạo, có thể được chọn làm người kế nhiệm. Bình luận về vấn đề này, ông Araghchi cho biết có một quy trình hiến pháp được thiết lập để xác định người kế nhiệm.

"Có rất nhiều tin đồn xung quanh, nhưng các bạn biết đấy, chúng ta phải chờ Hội đồng Chuyên gia lựa chọn một nhà lãnh đạo tối cao mới", ông Araghchi nói, đồng thời lưu ý rằng quá trình này có thể kéo dài hơn do cuộc xung đột đang diễn ra.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Iran Araghchi cũng bác bỏ thông tin từ Axios, rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói ông cần được tham gia vào việc lựa chọn lãnh đạo tối cao tiếp theo.

"Đó hoàn toàn là việc riêng của người dân Iran, và không ai có thể can thiệp", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran kết luận.