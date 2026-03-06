Tổng thống Trump: Iran cần 10 năm để phục hồi sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran sẽ cần khoảng một thập kỷ để khôi phục sau loạt cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã gây thiệt hại nặng nề cho năng lực quân sự của nước này. Theo ông, khoảng 58% bệ phóng tên lửa của Tehran đã bị vô hiệu hóa. Ông Trump nhận định Iran sẽ cần nhiều năm để khôi phục sau các đòn tấn công.

"Iran sẽ bị tàn phá trong vòng 10 năm trước khi họ có thể xây dựng lại đất nước", ông nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bình luận về thời điểm kết thúc cuộc xung đột, cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định chiến sự đã chấm dứt.

"Nhiều người nói rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nhưng với tôi thì chưa. Khi nào tôi muốn thì nó sẽ kết thúc", ông nhấn mạnh.

Khi nói về người lãnh đạo tiếp theo của Iran, ông Trump cho biết Mỹ không muốn Tehran bổ nhiệm người nào vào vị trí đó mà không có sự tham gia của Washington.

"Chúng tôi không muốn một vị tổng thống Mỹ nào đó trong 10 năm tới lại vướng phải vấn đề này và không biết phải làm gì với họ", ông Trump nói.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ báo cáo rằng, trong 72 giờ qua, máy bay ném bom Mỹ đã tấn công gần 200 mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Iran, đồng thời đã phá hủy hơn 30 tàu chiến trong các cuộc tấn công.

Tiết lộ chi phí khổng lồ cho chiến dịch của Mỹ tại Iran

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), ngày 5/3 - ngày thứ sáu của chiến dịch Epic Fury, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã ám chỉ rằng cuộc xung đột có thể kéo dài nhiều tuần.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, 100 giờ hoạt động đầu tiên của chiến dịch đã tiêu tốn của Mỹ khoảng 3,7 tỷ USD, tương đương 891,4 triệu USD mỗi ngày. Đáng chú ý, phần lớn khoản chi này không được ghi trực tiếp trong ngân sách quốc phòng.

Theo CSIS, chi phí chiến dịch có thể giảm nếu quân đội Mỹ chuyển sang sử dụng các loại đạn dược ít tốn kém hơn và nếu số vụ phóng máy bay không người lái hoặc tên lửa từ phía Iran giảm mạnh. Tuy nhiên, chi phí trong thời gian tới sẽ phụ thuộc chủ yếu vào cường độ chiến dịch quân sự cũng như mức độ đáp trả của Iran.