Ukraine chuẩn bị đưa chuyên gia đến Trung Đông hỗ trợ Mỹ chống UAV

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ cử các chuyên gia đến Trung Đông để hỗ trợ Mỹ đối phó máy bay không người lái (UAV) Shahed của Iran.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Năm (5/3) cho biết: "Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ Mỹ về sự hỗ trợ phòng thủ chống lại máy bay không người lái Shahed ở Trung Đông. Tôi đã chỉ thị cung cấp các nguồn lực cần thiết và đảm bảo sự hiện diện của các chuyên gia Ukraine".

Theo một nguồn tin thân cận với vấn đề này, các chuyên gia Ukraine sẽ bắt đầu nhiệm vụ trong vài ngày tới.

Bình luận về đề xuất này trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng tiếp nhận sự hỗ trợ từ bất kỳ quốc gia nào trong nỗ lực đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV.

Trước đó một ngày, ông Zelensky cho biết các chuyên gia Ukraine sẽ tham gia hỗ trợ phòng thủ trước các mối đe dọa từ UAV và tên lửa đang ảnh hưởng đến một số quốc gia Trung Đông. Động thái này được đưa ra sau các cuộc tham vấn với các đối tác quốc tế và lãnh đạo các nước trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đã giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các cơ quan tình báo và Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia chuẩn bị các phương án hỗ trợ, đồng thời đảm bảo việc viện trợ không làm suy giảm năng lực phòng thủ của Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, Iran đã tăng cường đáng kể việc sử dụng tên lửa và UAV trong những ngày gần đây. Ông cho rằng các loại vũ khí này đang trở thành yếu tố ảnh hưởng lớn đến an ninh khu vực cũng như sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu.

"Chỉ trong vài ngày, Iran đã phóng hơn 800 tên lửa các loại và hơn 1.400 máy bay không người lái tấn công. Chính các loại vũ khí này là mối đe dọa đối với tự do hàng hải, gây bất ổn giá dầu, các sản phẩm dầu mỏ và khí đốt trên toàn cầu", ông nói.

Ông cũng cho biết Ukraine đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác ở châu Âu và Mỹ, đồng thời đã thảo luận với lãnh đạo nhiều quốc gia Trung Đông như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Jordan và Bahrain. Các cuộc trao đổi với Kuwait và một số nước khác trong khu vực cũng đang được lên kế hoạch.

Ukraine cáo buộc máy bay không người lái Shahed-136 của Iran từng được Nga sử dụng rộng rãi trong chiến sự tại Ukraine. Với chi phí ước tính khoảng 50.000 USD mỗi chiếc, loại UAV cánh tam giác này được xem là vũ khí giá rẻ nhưng hiệu quả, gây nhiều khó khăn cho hệ thống phòng không.

Theo các báo cáo, máy bay không người lái đã tấn công một số đối tác khu vực của Mỹ, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và Jordan. Tehran đã sử dụng các cuộc tấn công này như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh liên minh với Washington hoặc nơi đóng quân của lực lượng quân sự Mỹ.

Các quan chức Mỹ cảnh báo UAV đang trở thành thách thức lớn đối với hệ thống phòng thủ hiện nay. Trong một cuộc họp kín tại Quốc hội, đại diện chính quyền Mỹ cho biết các hệ thống phòng không không thể phát hiện và đánh chặn toàn bộ UAV do chúng bay thấp và di chuyển chậm.

Mối đe dọa này buộc lực lượng Mỹ phải sử dụng các loại đạn phòng không đắt tiền để đối phó, trong khi một số UAV vẫn có thể vượt qua hệ thống phòng thủ và gây thiệt hại cho căn cứ quân sự, cảng biển và cơ sở hạ tầng quan trọng.