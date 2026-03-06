Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine chuẩn bị đưa chuyên gia đến Trung Đông hỗ trợ Mỹ chống UAV

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ cử các chuyên gia đến Trung Đông để hỗ trợ Mỹ đối phó máy bay không người lái (UAV) Shahed của Iran.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Năm (5/3) cho biết: "Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ Mỹ về sự hỗ trợ phòng thủ chống lại máy bay không người lái Shahed ở Trung Đông. Tôi đã chỉ thị cung cấp các nguồn lực cần thiết và đảm bảo sự hiện diện của các chuyên gia Ukraine".

Theo một nguồn tin thân cận với vấn đề này, các chuyên gia Ukraine sẽ bắt đầu nhiệm vụ trong vài ngày tới.

zt.jpg

Bình luận về đề xuất này trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng tiếp nhận sự hỗ trợ từ bất kỳ quốc gia nào trong nỗ lực đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV.

Trước đó một ngày, ông Zelensky cho biết các chuyên gia Ukraine sẽ tham gia hỗ trợ phòng thủ trước các mối đe dọa từ UAV và tên lửa đang ảnh hưởng đến một số quốc gia Trung Đông. Động thái này được đưa ra sau các cuộc tham vấn với các đối tác quốc tế và lãnh đạo các nước trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đã giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các cơ quan tình báo và Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia chuẩn bị các phương án hỗ trợ, đồng thời đảm bảo việc viện trợ không làm suy giảm năng lực phòng thủ của Ukraine.

Theo Tổng thống Zelensky, Iran đã tăng cường đáng kể việc sử dụng tên lửa và UAV trong những ngày gần đây. Ông cho rằng các loại vũ khí này đang trở thành yếu tố ảnh hưởng lớn đến an ninh khu vực cũng như sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu.

"Chỉ trong vài ngày, Iran đã phóng hơn 800 tên lửa các loại và hơn 1.400 máy bay không người lái tấn công. Chính các loại vũ khí này là mối đe dọa đối với tự do hàng hải, gây bất ổn giá dầu, các sản phẩm dầu mỏ và khí đốt trên toàn cầu", ông nói.

Ông cũng cho biết Ukraine đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác ở châu Âu và Mỹ, đồng thời đã thảo luận với lãnh đạo nhiều quốc gia Trung Đông như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Jordan và Bahrain. Các cuộc trao đổi với Kuwait và một số nước khác trong khu vực cũng đang được lên kế hoạch.

Ukraine cáo buộc máy bay không người lái Shahed-136 của Iran từng được Nga sử dụng rộng rãi trong chiến sự tại Ukraine. Với chi phí ước tính khoảng 50.000 USD mỗi chiếc, loại UAV cánh tam giác này được xem là vũ khí giá rẻ nhưng hiệu quả, gây nhiều khó khăn cho hệ thống phòng không.

Theo các báo cáo, máy bay không người lái đã tấn công một số đối tác khu vực của Mỹ, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và Jordan. Tehran đã sử dụng các cuộc tấn công này như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh liên minh với Washington hoặc nơi đóng quân của lực lượng quân sự Mỹ.

Các quan chức Mỹ cảnh báo UAV đang trở thành thách thức lớn đối với hệ thống phòng thủ hiện nay. Trong một cuộc họp kín tại Quốc hội, đại diện chính quyền Mỹ cho biết các hệ thống phòng không không thể phát hiện và đánh chặn toàn bộ UAV do chúng bay thấp và di chuyển chậm.

Mối đe dọa này buộc lực lượng Mỹ phải sử dụng các loại đạn phòng không đắt tiền để đối phó, trong khi một số UAV vẫn có thể vượt qua hệ thống phòng thủ và gây thiệt hại cho căn cứ quân sự, cảng biển và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Quỳnh Như
Reuters, RBC-Ukraine
#Ukraine #Trung Đông #Mỹ #UAV #Iran #Shahed #an ninh #máy bay không người lái #tên lửa #hệ thống phòng không

Xem thêm

Cùng chuyên mục