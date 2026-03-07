Iran cảnh báo châu Âu, thách thức Mỹ hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

TPO - Iran thách thức Tổng thống Donald Trump triển khai tàu hải quân Mỹ để hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố các nước châu Âu có thể trở thành mục tiêu chính đáng nếu tham gia với Mỹ và Israel trong chiến dịch tấn công Iran.

Khu vực eo biển Hormuz.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết Hải quân Mỹ có thể bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz nếu cần thiết.

Cuộc xung đột ở Trung Đông đã khiến hoạt động vận chuyển hàng hải và xuất khẩu năng lượng qua tuyến đường biển quan trọng này bị đình trệ.

“Iran rất hoan nghênh việc hộ tống các tàu chở dầu và lực lượng Mỹ sẽ có mặt trong quá trình đi qua eo biển Hormuz. Và nhân tiện, chúng tôi đang chờ đợi sự hiện diện của họ”, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời người phát ngôn lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Alimohammad Naini phát biểu ngày 5/3.

“Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, người Mỹ hãy nhớ đến vụ cháy siêu tàu chở dầu Mỹ Bridgeton năm 1987 và những tàu chở dầu gần đây đã bị tấn công”, ông Naini nói thêm.

Ít nhất 9 tàu đã bị tấn công kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích ngày 28/2. Lực lượng Vệ binh tuyên bố sẽ tấn công các tàu đi qua tuyến đường biển chiến lược này.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình France 24, rằng các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Iran nếu tham gia cùng Mỹ và Israel trong chiến dịch tấn công Iran.

“Bất kỳ quốc gia nào tham gia vào hành động gây hấn chống lại Iran, cùng với Mỹ và Israel, chắc chắn cũng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp cho các đòn đáp trả của Iran”, ông Takht-Ravanchi nói.

Dù một số nước EU như Pháp, Ai Cập và Ý đã điều tàu chiến tới Trung Đông và phần lớn quan chức cấp cao của EU lên án việc Iran tấn công các nước trong khu vực, song họ vẫn chủ yếu kêu gọi chấm dứt xung đột và thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Ngày 5/3, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin đang làm việc với các đối tác để tìm cách chấm dứt giao tranh với Iran, đồng thời nói rằng nước này chia sẻ các mục tiêu của Mỹ và Israel.