Thế giới

Google News

Con trai một bộ trưởng Israel bị thương khi chiến đấu

Minh Hạnh

TPO - Con trai của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã bị thương trong một cuộc tấn công quân sự của Israel dọc biên giới với Li-băng.

gettyimages-2155331648.jpg
Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich. (Ảnh: Getty Images)

Theo tờ Jerusalem Post, con trai ông Smotrich chỉ bị thương nhẹ và đang trong tình trạng ổn định. Danh tính người này chưa được tiết lộ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã xác nhận thông tin trên, đồng thời chúc con trai ông Smotrich mau chóng bình phục.

"Tôi ủng hộ người bạn của tôi, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, và gia đình ông ấy. Chúc con trai ông ấy, người chiến binh bị thương ở Li-băng khi làm nhiệm vụ chống lại phong trào Hezbollah, mau chóng bình phục", ông Katz viết trên X.

Bộ trưởng Tài chính Smotrich cũng là thành viên Nội các An ninh của Israel. Hôm 5/3, khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào phong trào Hezbollah, ông đã đưa ra một tuyên bố tại hàng rào biên giới giữa Israel và Li-băng, trong đó ông cảnh báo rằng vùng đất phía nam thủ đô Beirut của Li-băng sẽ bị biến thành đống đổ nát.

“Dahieh sẽ giống như Khan Younis”, ông Smotrich nói. Dahieh là vùng ngoại ô phía nam Beirut mà Israel coi là thành trì của Hezbollah. Khan Younis là thành phố ở phía nam Dải Gaza, phần lớn đã bị san phẳng bởi các cuộc oanh tạc của Israel.

Ngày 6/3, IDF ra tuyên bố cho biết, 8 binh sĩ Israel đã bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng, do đạn pháo từ phong trào Hezbollah bắn vào lãnh thổ Israel gần biên giới với Li-băng. Các binh sĩ đã được đưa đến Trung tâm Y tế Galilee.

Căng thẳng trên biên giới Israel - Li-băng đã leo thang ngay sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công chung nhằm vào Iran hôm 28/2.

Minh Hạnh
Jerusalem Post, CNN
#Israel #Li-băng #xung đột Trung Đông #phong trào Hezbollah

