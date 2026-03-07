Bao giờ Mỹ bắt đầu hộ tống tàu thuyền qua Eo biển Hormuz?

TPO - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu thuyền qua Eo biển Hormuz “sớm nhất có thể”, ngay khi tình hình cho phép.

Một con tàu trên Eo biển Hormuz ngày 2/3. (Ảnh: Reuters)

“Hiện tại, tất cả nguồn lực của quân đội Mỹ đang tập trung ngăn chặn khả năng gây hỗn loạn của Iran đối với các nước láng giềng và lực lượng Mỹ trong khu vực”, Bộ trưởng Wright nói. “Vì vậy trước tiên, chúng ta phải giảm khả năng của Iran xuống mức thấp nhất. Và sau đó, ngay khi có thể, chúng ta sẽ hộ tống các tàu thuyền qua eo biển, khôi phục hoạt động vận chuyển năng lượng”.

Bộ trưởng Wright cũng giảm nhẹ tác động của việc giá xăng dầu tăng cao, nói rằng: “Tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề kéo dài vài tuần, chứ không phải vài tháng”. Ông gọi sự tăng vọt này là “một sự gián đoạn nhỏ ở thời điểm hiện tại”.

Ông Wright cũng cho biết, thông báo của chính quyền Mỹ về việc cho phép Ấn Độ mua dầu Nga trong 30 ngày không phải là sự thay đổi chính sách đối với Nga, mà chỉ là một động thái “tạm thời” nhằm ngăn chặn sự gián đoạn đối với thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh chiến tranh.

Giá dầu đã tiếp tục tăng vọt khi tình trạng đóng cửa Eo biển Hormuz tiếp diễn, cản trở dòng chảy năng lượng ra khỏi Trung Đông.

Ngày 6/3, giá dầu thô có lúc đã chạm 86,22 USD/thùng. Điều này tiếp nối đà tăng gần 9% hôm 5/3, mức tăng một ngày lớn nhất kể từ tháng 5/2020.

Từ đầu năm đến nay, giá dầu đã tăng 50%, chủ yếu sau khi Mỹ tăng cường quân sự ở Trung Đông.