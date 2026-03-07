Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Bao giờ Mỹ bắt đầu hộ tống tàu thuyền qua Eo biển Hormuz?

Minh Hạnh

TPO - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu thuyền qua Eo biển Hormuz “sớm nhất có thể”, ngay khi tình hình cho phép.

68fe9a87205057fa49c2eb84eb656c4d.jpg
Một con tàu trên Eo biển Hormuz ngày 2/3. (Ảnh: Reuters)

“Hiện tại, tất cả nguồn lực của quân đội Mỹ đang tập trung ngăn chặn khả năng gây hỗn loạn của Iran đối với các nước láng giềng và lực lượng Mỹ trong khu vực”, Bộ trưởng Wright nói. “Vì vậy trước tiên, chúng ta phải giảm khả năng của Iran xuống mức thấp nhất. Và sau đó, ngay khi có thể, chúng ta sẽ hộ tống các tàu thuyền qua eo biển, khôi phục hoạt động vận chuyển năng lượng”.

Bộ trưởng Wright cũng giảm nhẹ tác động của việc giá xăng dầu tăng cao, nói rằng: “Tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề kéo dài vài tuần, chứ không phải vài tháng”. Ông gọi sự tăng vọt này là “một sự gián đoạn nhỏ ở thời điểm hiện tại”.

Ông Wright cũng cho biết, thông báo của chính quyền Mỹ về việc cho phép Ấn Độ mua dầu Nga trong 30 ngày không phải là sự thay đổi chính sách đối với Nga, mà chỉ là một động thái “tạm thời” nhằm ngăn chặn sự gián đoạn đối với thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh chiến tranh.

Giá dầu đã tiếp tục tăng vọt khi tình trạng đóng cửa Eo biển Hormuz tiếp diễn, cản trở dòng chảy năng lượng ra khỏi Trung Đông.

Ngày 6/3, giá dầu thô có lúc đã chạm 86,22 USD/thùng. Điều này tiếp nối đà tăng gần 9% hôm 5/3, mức tăng một ngày lớn nhất kể từ tháng 5/2020.

Từ đầu năm đến nay, giá dầu đã tăng 50%, chủ yếu sau khi Mỹ tăng cường quân sự ở Trung Đông.

Minh Hạnh
CNN
#Mỹ #Iran #Eo biển Hormuz #giá dầu #giá xăng #Trung Đông #Israel

Xem thêm

Cùng chuyên mục