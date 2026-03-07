Máy bay không người lái đe dọa mỏ dầu, Ả-rập Xê-út lập tức đánh chặn

TPO - Ả-rập Xê-út đã ngăn chặn và bắn hạ 16 máy bay không người lái đang hướng tới một trong những mỏ dầu lớn nhất ở Trung Đông - Shaybah - vào rạng sáng 7/3.

Bộ Quốc phòng Ả-rập Xê-út không nêu rõ nguồn gốc những máy bay không người lái này.

Mỏ Shaybah, nằm ở sa mạc Empty Quarter hẻo lánh với dân cư thưa thớt, là một mỏ dầu khí khổng lồ với sản lượng dầu thô một triệu thùng/ngày, theo công ty dầu khí nhà nước Aramco của Ả-rập Xê-út.

Năm 2019, khu mỏ này cùng các cơ sở dầu khí khác của Ả-rập Xê-út đã bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn, do phong trào Houthi của Yemen thực hiện.

Sáng 7/3, Israel tiếp tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran. Một video lan truyền trên mạng xã hội và được CNN định vị cho thấy sân bay Mehrabad của Tehran bốc cháy.

Sân bay, khánh thành năm 1938, thuộc sở hữu của chính phủ Iran và được coi là sân bay bận rộn nhất cả nước.

Sân bay Mehrabad bốc cháy. (Ảnh: X)

Cùng lúc đó, các nước vùng Vịnh tiếp tục đối phó với đòn tấn công trả đũa của Iran.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin an ninh cho biết, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại văn phòng và nhà kho thuộc sở hữu của các công ty Mỹ Halliburton và KBR ở Basra (Iraq), sau khi một máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào khu phức hợp văn phòng của các công ty dầu khí nước ngoài.

Vụ cháy ở Basra (Iraq). (Nguồn: CNN)

Một số vụ nổ đã được báo cáo ở Dubai và thủ đô Manama của Bahrain.

Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất thông báo đã kích hoạt hệ thống phòng không để ứng phó với mối đe dọa tên lửa.

Đáng chú ý, Iran được cho là đã tấn công một tòa nhà nơi một nhóm quan chức Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đang lưu trú tại Bahrain, theo thông tin từ tổng thư ký của tổ chức này - Jassim al-Budaiwi.