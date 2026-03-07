Nghi vấn mới quanh vụ rơi 3 tiêm kích Mỹ tại Kuwait: Có thể bị bắn hạ có chủ ý

TPO - Một giả thuyết gây tranh cãi vừa xuất hiện liên quan vụ rơi liên tiếp ba máy bay tiêm kích F-15 của Mỹ tại Kuwait, sau khi một đoạn video được lan truyền trên mạng cho thấy cảnh không chiến giữa máy bay Kuwait và máy bay Mỹ. Một số chuyên gia cho rằng, vụ việc có thể không phải là “quân ta bắn quân mình” như tuyên bố ban đầu của Washington, mà có dấu hiệu cho thấy phi công Kuwait đã cố ý tấn công.

Video làm dấy lên nghi vấn

Theo các nguồn tin quân sự được nhật báo hàng đầu nước Nga MK trích dẫn ngày 6/3, đoạn video được lan truyền gần đây cho thấy một máy bay tiêm kích McDonnell Douglas F/A‑18 Hornet của Không quân Kuwait phóng tên lửa không đối không vào một chiếc McDonnell Douglas F‑15E Strike Eagle của Mỹ ở cự ly rất gần.

Cảnh máy bay tiêm kích Mỹ F‑15E Strike Eagle bốc cháy rơi xuống đất sau khi bị bắn hạ trên bầu trời Kuwait. Video: Oneindia News.

Loại tên lửa được cho là sử dụng trong vụ tấn công là AIM‑9 Sidewinder, một dòng tên lửa tầm ngắn dẫn đường hồng ngoại thường dùng trong không chiến cự ly gần.

Đoạn video đã khiến nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi về lời giải thích ban đầu của phía Mỹ rằng các máy bay bị bắn hạ do “bắn nhầm” trong lúc lực lượng Kuwait đánh chặn máy bay không người lái (UAV) ngày 2/3.

Máy bay tiêm kích McDonnell Douglas F/A‑18 Hornet. Ảnh: US Air Force.

Chuyên gia Nga: “Rất khó nhầm lẫn mục tiêu”

Ông Yuri Lyamin, nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Công nghệ (CAST) của Nga, cho rằng những hình ảnh xuất hiện trên mạng khiến giả thuyết “bắn nhầm” trở nên khó thuyết phục.

Theo ông Lyamin, các phi công quân sự được đào tạo để nhận dạng máy bay bằng mắt thường trong nhiều điều kiện khác nhau.

“F-15 có hình dạng rất đặc trưng và hoàn toàn khác với các loại máy bay mà Iran sử dụng. Một phi công được đào tạo bài bản rất khó nhầm lẫn”, ông Lyamin nói.

Vị chuyên gia Nga cũng cho rằng lời giải thích ban đầu (phi công Kuwait nhầm máy bay Mỹ với UAV) gần như không hợp lý.

“Nhầm một máy bay chiến đấu lớn như F-15 với UAV đã khó tin. Nhưng nhầm như vậy ba lần liên tiếp thì gần như là điều không tưởng”, ông nhận định.

Máy bay tiêm kích F/A-18 Hornet phóng tên lửa AIM-120 AMRAAM (Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến) trong cuộc tập trận Gallant Eagle ‘88. Ảnh: US Navy.

Ba máy bay lần lượt bị bắn hạ

Theo phân tích của ông Lyamin, điểm đáng chú ý là các máy bay Mỹ không bị bắn hạ trong một loạt phóng tên lửa cùng lúc, mà bị tấn công riêng rẽ.

“Đây không phải là một loạt phóng nhằm vào nhiều mục tiêu cùng lúc. Các máy bay dường như bị bắn hạ lần lượt. Điều đó khiến vụ việc càng trở nên khó hiểu”, ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng hiện chưa có dữ liệu chính thức đầy đủ để khẳng định chắc chắn chuyện gì đã xảy ra.

Một chiếc F/A-18 Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Ảnh: US Navy.

Nghi vấn yếu tố chính trị và tôn giáo

Một số ý kiến trên mạng cho rằng phi công Kuwait có thể hành động có chủ ý, thậm chí có khả năng đồng cảm với Iran.

Kuwait có cộng đồng người Hồi giáo Shiite khá lớn, và theo một số chuyên gia, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran với Mỹ và Israel, tâm lý chống Mỹ trong khu vực có thể trở thành yếu tố nhạy cảm.

Tuy vậy, ông Lyamin cho rằng không chỉ cộng đồng Shiite mới có thái độ tiêu cực với Mỹ. “Ngay cả trong cộng đồng Sunni cũng có không ít người có quan điểm rất tiêu cực với Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Washington gắn bó chặt chẽ với Israel”, ông nói.

Theo ông, đây là tình thế khó xử đối với nhiều quốc gia Ảrập: họ hỗ trợ bảo vệ các căn cứ quân sự Mỹ, nhưng đồng thời lại bị đặt vào thế liên kết gián tiếp với Israel - điều gây nhiều phản ứng trong dư luận khu vực.

Buồng lái của một chiếc máy bay F/A-18 Hornet phiên bản sản xuất đầu tiên. Ảnh: US Navy.

Mỹ có thể tránh làm lớn vụ việc

Theo các nhà quan sát, nếu vụ việc thực sự liên quan đến sai sót nghiêm trọng hoặc hành động cố ý của phi công đồng minh, Washington có thể sẽ cố gắng hạn chế công khai chi tiết để tránh một bê bối ngoại giao và quân sự.

“Nếu thực sự có điều gì bất thường xảy ra, rất có thể phía Mỹ sẽ tìm cách xử lý kín đáo”, ông Lyamin nhận định.

Vụ việc vẫn đang gây tranh luận trong giới quân sự và truyền thông quốc tế, trong khi chưa có xác nhận chính thức mới từ phía Mỹ hoặc Kuwait về nguyên nhân cuối cùng dẫn đến việc ba tiêm kích Mỹ bị bắn hạ tại khu vực Vịnh Ba Tư.

F-15E Strike Eagle là máy bay chiến đấu tấn công mặt đất đa năng, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được thiết kế và sản xuất bởi công ty McDonnell Douglas (nay là Boeing) của Mỹ. Ảnh: Army Recognition.

