Mỹ duyệt bán thêm bom hạng nặng cho Israel, điều hệ thống chống UAV đến Trung Đông

Bình Giang

TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã phê duyệt thương vụ bán 12.000 quả bom loại có trọng lượng 450kg cho Israel. Ngoại trưởng Marco Rubio xác định có nhu cầu khẩn cấp đối với số đạn dược này và bỏ qua quy trình xem xét thông thường của Quốc hội.

img-0229.jpg
Chiến sự Iran tiếp tục diễn biến căng thẳng. (Ảnh: AP)

Thông báo gửi Quốc hội về việc bỏ qua quá trình xem xét của các nghị sĩ không nêu rõ Israel dự định sử dụng số bom này ở đâu.

“Thương vụ sẽ cải thiện khả năng của Israel trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, tăng cường phòng thủ trong nước và đóng vai trò răn đe trước các mối đe dọa trong khu vực”, thông báo cho biết.

Trong khi đó, trước những câu hỏi rằng cuộc chiến với Iran có phải đang làm cạn kiệt một số kho vũ khí của Mỹ hay không, Tổng thống Donald Trump cho biết các nhà sản xuất quốc phòng lớn đã đồng ý tăng gấp 4 lần sản lượng các loại vũ khí “tinh vi”.

Thuật ngữ này thường dùng để chỉ những loại vũ khí độc đáo, đắt tiền hoặc có công nghệ phức tạp, chẳng hạn như tên lửa siêu vượt âm hoặc tên lửa đánh chặn tầm xa, vốn thường được sản xuất với số lượng ít hơn so với các loại đạn dược truyền thống.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 6/3, ông Trump không nêu chi tiết loại vũ khí cụ thể nào sẽ được tăng sản lượng. Ông cũng cho biết đã tăng đặt hàng các loại đạn dược cơ bản hơn, “những loại mà chúng ta đang sử dụng, ví dụ như ở Iran, và gần đây cũng đã sử dụng ở Venezuela”.

Tuần này, tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, nói với các phóng viên rằng quân đội Mỹ vẫn có đủ vũ khí chính xác cho nhiệm vụ hiện tại. Tuy nhiên, ông cũng cho biết quân đội đang chuyển từ việc sử dụng rốc-két tầm xa sang các loại bom ít phức tạp hơn với tầm bắn ngắn hơn.

Trong khi đó, hệ thống phòng thủ do một công ty Mỹ phát triển sắp được đưa tới Trung Đông để giúp đối phó với máy bay không người lái (drone) Iran.

Hệ thống này sử dụng drone để bắn hạ drone và đã chứng minh hiệu quả trong việc đối phó với máy bay không người lái Nga trên chiến trường Ukraine. Năm ngoái, hệ thống này được triển khai tới Romania và Ba Lan.

Trong khi Mỹ sử dụng các hệ thống tên lửa Patriot và THAAD để đánh chặn tên lửa Iran, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hiện nay Mỹ vẫn gặp hạn chế trong việc đối phó với drone ở Trung Đông.

Một quan chức Mỹ khác mô tả cách ứng phó của Mỹ khi chống lại drone Shahed của Iran là “đáng thất vọng”.

Trong một diễn biến khác, thông báo trên trang web của Lầu Năm Góc cho biết tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford đã di chuyển từ Địa Trung Hải sang Biển Đỏ, đi qua kênh đào Suez hôm 5/3. Biển Đỏ kết nối với Biển Ả-rập qua eo biển Bab el-Mandeb.

Tàu sân bay này được điều động tới khu vực từ biển Caribe vào giữa tháng 2 và hoạt động tại Địa Trung Hải trong những ngày đầu của cuộc chiến với Iran. Hình ảnh trên trang web cho thấy ít nhất 1 tàu khu trục hộ tống tàu sân bay cũng đã đi qua kênh đào Suez.

Bình Giang
AP
#Israel #Iran #Bom hạng nặng #Chiến tranh Mỹ - Iran #Chiến sự Iran #Tình hình Iran #Tàu sân bay Mỹ #Drone #UAV Iran

