Iran tuyên bố dừng tấn công các nước láng giềng

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Tehran đã quyết định ngừng tấn công các quốc gia láng giềng và khẳng định không có ý định đưa quân vào những nước này.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Pezeshkian đã xin lỗi các nước trong khu vực và nói rằng Iran tôn trọng chủ quyền của họ.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã bước sang tuần thứ hai, và hiện chưa rõ thời điểm kết thúc. Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Tehran “đầu hàng vô điều kiện”, trong khi Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Iran và Li-băng.

Ông Pezeshkian cho biết, Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời của Iran đã thông qua quyết định, rằng sẽ không có cuộc tấn công tên lửa nào được thực hiện nhằm vào các quốc gia trong khu vực, trừ khi cuộc tấn công vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của họ.

Washington và Tây Jerusalem đã coi các cuộc tấn công vào Iran là biện pháp phủ đầu nhằm phá hủy chương trình làm giàu uranium và tên lửa đạn đạo của nước này. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của Tehran là vì mục đích hòa bình và lên án các cuộc tấn công là hoàn toàn vô cớ.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc - Amir Saeid Iravani - cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến ít nhất 1.332 thường dân Iran thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Các cuộc tấn công trả đũa của Tehran đã khiến 11 người thiệt mạng ở Israel, trong đó ít nhất sáu binh sĩ Mỹ cũng thiệt mạng.