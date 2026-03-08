Anh có thể triển khai tàu sân bay đến Trung Đông

TPO - Anh đang chuẩn bị đưa tàu sân bay HMS Prince of Wales vào trạng thái sẵn sàng triển khai tới Trung Đông, với thời gian chuẩn bị được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, theo Sky News.

Theo nguồn tin này, việc tăng tốc độ sẵn sàng chiến đấu của HMS Prince of Wales đồng nghĩa con tàu có thể được điều động tới khu vực nhanh hơn nếu có quyết định triển khai. Thủy thủ đoàn đã được thông báo về khả năng lên đường tới Trung Đông, và thời gian báo trước cho việc xuất phát cũng đã giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Hiện con tàu đang neo đậu tại cảng Portsmouth.

Nếu được triển khai, tàu sân bay này sẽ cần được hộ tống bởi các tàu chiến khác cùng tàu ngầm và có thể gia nhập lực lượng với tàu khu trục HMS Dragon, vốn cũng đang được điều động tới khu vực.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các máy bay chiến đấu RAF Typhoon và F-35 vẫn đang thực hiện các hoạt động tuần tra trên không phận Jordan, Qatar và Síp nhằm "bảo vệ lợi ích của Anh". Mỹ cũng bắt đầu sử dụng các căn cứ của Anh cho những "hoạt động phòng thủ cụ thể". Một máy bay ném bom B-1 Lancer đã hạ cánh xuống căn cứ RAF Fairford ở Gloucestershire vào tối thứ Sáu, và ba chiếc khác tiếp tục đến vào sáng thứ Bảy.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh trong một tuyên bố cho biết: "Chúng tôi đã tăng cường sự hiện diện quân sự của Anh tại Trung Đông kể từ tháng 1, đồng thời triển khai nhiều năng lực để bảo vệ công dân Anh và các đồng minh trong khu vực, bao gồm máy bay Typhoon, máy bay F-35, các hệ thống phòng không và thêm 400 binh sĩ tới Síp... Tàu sân bay HMS Prince of Wales luôn trong tình trạng sẵn sàng cao và chúng tôi đang tăng cường khả năng chuẩn bị của tàu, rút ​​ngắn thời gian cần thiết để ra khơi cho bất kỳ nhiệm vụ nào".

HMS Prince of Wales (R09) là tàu sân bay hiện đại thuộc lớp Queen Elizabeth-class aircraft carrier của Anh. Con tàu được đóng tại xưởng Rosyth Dockyard ở Scotland như một phần của chương trình hiện đại hóa lực lượng Hải quân Anh. Việc chế tạo bắt đầu năm 2011, hạ thủy năm 2017 và chính thức biên chế năm 2019.

Về thông số kỹ thuật, HMS Prince of Wales là một trong những tàu chiến lớn nhất từng phục vụ trong Hải quân Hoàng gia. Tàu có lượng giãn nước khoảng 65.000 tấn, chiều dài khoảng 280 m, chiều rộng boong bay gần 70 m và mớn nước khoảng 11 m. Tốc độ tối đa của tàu khoảng 25 hải lý/giờ (khoảng 46 km/h).

Tàu có thể mang khoảng 40-50 máy bay, bao gồm tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II và trực thăng đa nhiệm AgustaWestland AW101 Merlin. Tàu được trang bị nhiều hệ thống radar và phòng thủ hiện đại như Phalanx CIWS để chống tên lửa và mục tiêu bay thấp.