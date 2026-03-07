Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo về đòn giáng mạnh vào Iran trong những giờ tới

Minh Hạnh

TPO - Sau tuyên bố "không đầu hàng" của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "Iran hôm nay sẽ bị giáng một đòn rất mạnh".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Vì cách cư xử tồi tệ của Iran, những mục tiêu mà trước đây chưa từng bị nhắm đến đang bị xem xét phá hủy hoàn toàn", ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ dường như trích dẫn tuyên bố trước đó của Tổng thống Iran, nói rằng Tehran đã "đầu hàng" các nước láng giềng ở Trung Đông và "hứa rằng sẽ không bắn vào họ nữa".

"Lời hứa này được đưa ra vì những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Mỹ và Israel", ông Trump viết.

Theo Al Jazeera, Tổng thống Trump có thể đang ám chỉ việc mở rộng các cuộc tấn công của Mỹ. Điều này rõ ràng là một vấn đề đáng lo ngại, khi cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn.

Tổng thống Trump hiện đang ở Florida, nơi ông dự kiến gặp các đại diện từ Nam Mỹ. Sau đó ông sẽ đến Căn cứ Không quân Dover để tham dự lễ tiếp nhận thi thể sáu quân nhân đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Iran tìm kiếm mục tiêu mới của Mỹ để tấn công

Một quan chức cấp cao của Iran nói với CNN, rằng nước này đang tìm kiếm các mục tiêu mới của Mỹ để tấn công nhằm đáp trả lời cảnh báo của Tổng thống Donald Trump về "đòn giáng mạnh" vào Iran.

Quan chức này cáo buộc Mỹ “đe dọa mở rộng xung đột”. “Vì lý do đó, Iran sẽ nghiêm túc xem xét những khu vực, lực lượng và sự hiện diện của Mỹ chưa được đưa vào danh sách mục tiêu của lực lượng vũ trang Iran, và sẽ hành động nhằm vào các mục tiêu đó trong trường hợp đối phương có hành động thiếu khôn ngoan”, quan chức này nói.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền hình, rằng Hội đồng Lãnh đạo lâm thời của Iran đã quyết định dừng tấn công các nước láng giềng, trừ khi cuộc tấn công vào Iran xuất phát từ những nước này.

Giải thích về phát biểu trên, đại diện Văn phòng Tổng thống Iran cho biết, thông điệp của ông Pezeshkian rất rõ ràng: "Nếu các nước trong khu vực không hợp tác trong cuộc tấn công của Mỹ vào Iran, chúng tôi sẽ không tấn công họ. Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước sự ép buộc. Lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi sẽ đáp trả quyết liệt bất kỳ hành động gây hấn nào từ các căn cứ của Mỹ trong khu vực".

Minh Hạnh
