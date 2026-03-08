Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố không cần Anh giúp để chiến thắng ở Iran

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Anh đang “nghiêm túc cân nhắc” việc điều tàu sân bay tới Trung Đông, nhưng ông nói thêm rằng Mỹ không cần chúng để giành chiến thắng trong cuộc chiến với Iran.

img-0255.jpg
Tàu sân bay HMS Prince of Wales của Hải quân Anh. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer. Trong tuần này, ông cho rằng ông Starmer đã góp phần “làm hỏng” mối quan hệ lịch sử thân thiết giữa hai nước, khi London ban đầu không đồng ý cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để tấn công Iran.

Trong bài đăng trên Truth Social ngày 7/3, ông Trump nói “sẽ ghi nhớ” việc Anh không hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

“Vương quốc Anh, đồng minh vĩ đại một thời của chúng ta, có lẽ là vĩ đại nhất, cuối cùng cũng đang nghiêm túc cân nhắc việc điều tàu sân bay tới Trung Đông”, ông Trump viết.

“Không sao đâu Thủ tướng Starmer, giờ chúng tôi không còn cần nữa, nhưng chúng tôi sẽ nhớ điều này. Chúng tôi không cần những người chỉ tham gia chiến tranh sau khi chúng tôi đã chiến thắng!”, ông Trump viết tiếp.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đang chuẩn bị cho khả năng triển khai tàu sân bay HMS Prince of Wales. Tuy nhiên, theo một quan chức Anh, London vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc có triển khai tàu sân bay này tới Trung Đông hay không.

Thủ tướng Starmer bảo vệ quyết định không cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để hỗ trợ đợt tấn công vào Iran, với lý do ông cần chắc chắn mọi hành động quân sự đều hợp pháp và được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Sau đó, nhà lãnh đạo Anh cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để thực hiện những cuộc tấn công mà ông gọi là mang tính phòng thủ, nhằm vào tên lửa Iran tại các kho cất trữ hoặc bệ phóng.

Đầu năm nay, ông Starmer chỉ trích ý muốn của ông Trump về việc mua đảo Greenland của Đan Mạch, không hài lòng với những phát biểu của Trump cho rằng quân đội châu Âu tránh chiến đấu ở tuyến đầu trong cuộc chiến tại Afghanistan.

Bình Giang
Reuters
#Căng thẳng Mỹ - Anh #Iran #Chiến sự Iran #Tình hình Iran #Mỹ tấn công Iran #Tàu sân bay

