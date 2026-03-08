Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ trở ngại chính đối với hòa bình giữa Nga và Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khó kết thúc do những bất đồng cá nhân giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị Lá chắn châu Mỹ hôm 7/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định ông đã chấm dứt tám cuộc chiến, và cuộc chiến thứ chín đang trên đà diễn ra. Theo ông, việc giải quyết xung đột ở Ukraine dường như dễ dàng nhất, nhưng sự bất đồng giữa các nhà lãnh đạo đã khiến mọi thứ đi vào bế tắc.

dntrump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Theo ông Trump, mức độ bất đồng giữa ông Putin và ông Zelensky là rất lớn. Tổng thống Mỹ cho rằng có người từng nghĩ Nga và Ukraine có thể trở thành đồng minh, nhưng thực tế cho thấy điều đó rất khó xảy ra.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết các cuộc đàm phán đã nhiều lần tiến sát tới một thỏa thuận. Tuy nhiên, vào thời điểm quyết định, một trong hai phía lại rút lui, khiến nỗ lực hòa giải không đạt kết quả.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng, Mỹ không chịu tổn thất lớn từ cuộc chiến, trong khi Nga và Ukraine mới là những bên thiệt hại nặng nề, đặc biệt là về sinh mạng.

"Việc này không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi vì có cả một đại dương ngăn cách. Tôi làm điều này như một sự giúp đỡ cho châu Âu và cho cuộc sống", ông Trump nói.

Ngày 6/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn tin rằng hòa bình ở Ukraine là điều khả thi.

Mới đây, đặc phái viên của Mỹ, ông Steve Witkoff, cũng bày tỏ sự lạc quan, lưu ý rằng công việc soạn thảo văn kiện cuối cùng đang được tiến hành và dự kiến ​​sẽ có kết quả mới trong những tuần tới.

Theo thông tin mới nhất từ Pravda, cuộc họp tiếp theo của các nhóm đàm phán Ukraine-Mỹ-Nga theo thể thức ba bên có thể diễn ra vào tuần tới. Địa điểm tổ chức cuộc họp hiện đang được quyết định.

Cuộc đàm phán ban đầu dự kiến ​​diễn ra vào ngày 5/3 tại Abu Dhabi, song đã bị hoãn lại do liên quan đến tình hình ở Iran. Để tìm kiếm giải pháp thay thế, các phái đoàn đang thảo luận về địa điểm tổ chức ở Geneva hoặc Istanbul.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Nga #Ukraine #xung đột #đàm phán #hòa bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục