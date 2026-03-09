Giá dầu tăng 20%, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng

TPO - Giá dầu đã vượt mốc 100 USD/thùng khi nhiều nhà sản xuất lớn ở Trung Đông cắt giảm sản lượng, Eo biển Hormuz gần như vẫn đóng cửa và xung đột Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Giá dầu Brent tăng vọt tới 20% lên 111,04 USD/thùng khi phiên giao dịch tại châu Á mở cửa vào ngày 9/3, trong khi giá dầu West Texas Intermediate tăng tới 22%.

Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Kuwait đã bắt đầu giảm sản lượng khi Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa và các kho chứa đang nhanh chóng đầy lên. Iraq đã bắt đầu ngừng sản xuất vào tuần trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ ý kiến cho rằng xung đột làm giá dầu tăng vọt. Ông gọi đó là “cái giá nhỏ phải trả” để loại bỏ mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Iran.

“Giá dầu biến động ngắn hạn, sẽ giảm nhanh chóng khi việc loại bỏ mối đe dọa hạt nhân của Iran kết thúc. Đây là cái giá rất nhỏ phải trả cho sự an toàn và hòa bình của Mỹ và thế giới!”, ông viết hôm 8/3 trên Truth Social.

Cuộc chiến ở Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hơn một tuần trước. Việc ngừng vận chuyển hàng hóa qua Eo biển Hormuz - tuyến đường thủy hẹp nhưng là nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới - và các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã đẩy giá dầu thô và khí đốt tự nhiên lên cao.

“Mức giá dầu 100 USD có thể chỉ là mốc ngắn hạn, và giá sẽ tăng cao hơn khi cuộc xung đột kéo dài, sản lượng dầu bị giảm xuống do kho chứa dầu đầy vì các tàu chở dầu không thể bốc hàng”, Andy Lipow - Chủ tịch Lipow Oil Associates - cho biết.

Hơn một chục quốc gia đã bị cuốn vào cuộc xung đột, làm dấy lên nỗi lo ngại về một cuộc khủng hoảng lạm phát. Giá xăng bán lẻ tại Mỹ đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2024, tạo ra thách thức đáng kể đối với ông Trump và đảng của ông trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự, và trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 7/3, ông cho biết Mỹ sẽ xem xét tấn công các khu vực và nhóm lực lượng ở Iran mà trước đây không được coi là mục tiêu. Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố sẽ không lùi bước.

Cuối tuần qua, nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng khác ở Trung Đông đã bị đe dọa, khi Ả-rập Xê-út đánh chặn các máy bay không người lái hướng đến mỏ dầu Shaybah có sản lượng 1 triệu thùng/ngày. Tuần trước, Ả-rập Xê-út buộc phải tạm ngừng hoạt động tại nhà máy lọc dầu Ras Tanura, nhà máy lớn nhất nước, và đang tìm cách chuyển hướng dầu đến các cảng Biển Đỏ để xuất khẩu sau khi Eo biển Hormuz đóng cửa.

Giá năng lượng tăng cao đang gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường. Châu Á, khu vực phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu và Trung Đông, đang chịu tác động trực tiếp nặng nề nhất.

Tại Nhật Bản - quốc gia mà hơn 90% dầu thô được nhập khẩu từ Trung Đông, các nhà máy lọc dầu đang yêu cầu được sử dụng nguồn dự trữ dầu quốc gia. Hàn Quốc đang xem xét liệu có nên áp trần giá dầu lần đầu tiên sau 30 năm hay không.

Theo các nhà phân tích của ING Group, kịch bản cơ bản hiện nay là bốn tuần gián đoạn, bao gồm hai tuần gián đoạn hoàn toàn và hai tuần gián đoạn 50%, ông Warren Patterson - một chuyên gia - cho biết.

“Kịch bản này không nhất thiết có nghĩa là xung đột sẽ kết thúc hoàn toàn trong bốn tuần”, ông nói. “Nhưng nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel làm suy yếu khả năng tấn công tàu thuyền của Iran, dòng chảy có thể bắt đầu bình thường trở lại”.

Kịch bản tồi tệ nhất mà ING Group đưa ra là sự gián đoạn hoàn toàn trong ba tháng đối với dòng chảy dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Điều này có thể khiến giá dầu tăng vọt lên mức kỷ lục trong quý II.