Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ngoại trưởng Trung Quốc: Phải tránh để 'ngọn lửa chiến tranh' lan rộng

Minh Hạnh

TPO - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Mỹ và Israel chấm dứt xung đột với Iran, cảnh báo rằng “ngọn lửa chiến tranh” có nguy cơ lan rộng.

s4pgk4eisfi7dppvx5xggsklpu.jpg
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)

“Đây là một cuộc chiến đáng nhẽ không bao giờ nên xảy ra, và là một cuộc chiến không mang lại lợi ích cho ai cả”, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ngày 7/3.

“Trung Quốc một lần nữa kêu gọi: Chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự, ngăn chặn tình hình leo thang trong các vòng đàm phán tiếp theo, và tránh sự lan rộng của ngọn lửa chiến tranh”.

“Trung Quốc luôn chủ trương ưu tiên hòa bình và cho rằng tất cả các bên nên quay trở lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt, giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại bình đẳng và nỗ lực hướng tới an ninh chung”, ông nói thêm.

Ngoại trưởng Vương Nghị cũng cho rằng, “những người thực sự làm chủ” Trung Đông là những người đang sống trong khu vực. “Việc lên kế hoạch cho các cuộc cách mạng màu và lật đổ chế độ sẽ không nhận được sự ủng hộ của người dân”, ông nói.

Mối quan ngại ngày càng tăng của Bắc Kinh về xung đột ở Trung Đông diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump để tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cuối tháng này.

Cũng tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, đối thoại Mỹ - Trung là rất quan trọng để ngăn chặn những tính toán sai lầm gây tổn hại toàn cầu: "Việc không có sự tương tác giữa hai quốc gia sẽ chỉ dẫn đến những hiểu lầm và phán đoán sai lầm, leo thang thành đối đầu và gây hại cho thế giới”.

Đề cập đến vấn đề chính sách đối ngoại, ông Vương nói: "Nếu Trung Quốc, giống như một số cường quốc truyền thống, muốn tạo ra các phạm vi ảnh hưởng trong khu vực lân cận, kích động đối đầu trong khối, hoặc thậm chí chuyển gánh nặng sang các nước láng giềng, thì châu Á có còn ổn định như ngày nay không?”.

Minh Hạnh
Reuters
#Trung Quốc #Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị #Mỹ #Iran #Israel #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục