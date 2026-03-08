Ngoại trưởng Trung Quốc: Phải tránh để 'ngọn lửa chiến tranh' lan rộng

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)

“Đây là một cuộc chiến đáng nhẽ không bao giờ nên xảy ra, và là một cuộc chiến không mang lại lợi ích cho ai cả”, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ngày 7/3.

“Trung Quốc một lần nữa kêu gọi: Chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự, ngăn chặn tình hình leo thang trong các vòng đàm phán tiếp theo, và tránh sự lan rộng của ngọn lửa chiến tranh”.

“Trung Quốc luôn chủ trương ưu tiên hòa bình và cho rằng tất cả các bên nên quay trở lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt, giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại bình đẳng và nỗ lực hướng tới an ninh chung”, ông nói thêm.

Ngoại trưởng Vương Nghị cũng cho rằng, “những người thực sự làm chủ” Trung Đông là những người đang sống trong khu vực. “Việc lên kế hoạch cho các cuộc cách mạng màu và lật đổ chế độ sẽ không nhận được sự ủng hộ của người dân”, ông nói.

Mối quan ngại ngày càng tăng của Bắc Kinh về xung đột ở Trung Đông diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump để tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cuối tháng này.

Cũng tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, đối thoại Mỹ - Trung là rất quan trọng để ngăn chặn những tính toán sai lầm gây tổn hại toàn cầu: "Việc không có sự tương tác giữa hai quốc gia sẽ chỉ dẫn đến những hiểu lầm và phán đoán sai lầm, leo thang thành đối đầu và gây hại cho thế giới”.

Đề cập đến vấn đề chính sách đối ngoại, ông Vương nói: "Nếu Trung Quốc, giống như một số cường quốc truyền thống, muốn tạo ra các phạm vi ảnh hưởng trong khu vực lân cận, kích động đối đầu trong khối, hoặc thậm chí chuyển gánh nặng sang các nước láng giềng, thì châu Á có còn ổn định như ngày nay không?”.