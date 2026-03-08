Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Con trai cố lãnh tụ tối cao Iran sống sót sau một vụ ám sát

Minh Hạnh

TPO - Kênh 12 của Israel đưa tin, Mojtaba Khamenei (56 tuổi) - con trai cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei - đã “sống sót sau một vụ ám sát” do Israel thực hiện, nhưng bị thương.

son-iranian-supreme-leader-ayato.jpg
Ông Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Getty Images)

“Mặc dù các báo cáo ban đầu cho thấy khu nhà nơi ông Mojtaba Khamenei sinh sống bị hư hại nghiêm trọng, nhưng ông ấy vẫn sống sót sau vụ tấn công. Tình trạng chính xác của ông ấy vẫn đang được chính quyền Tehran theo dõi sát sao”, Kênh 12 cho biết.

Ông Mojtaba Khamenei được coi là ứng cử viên sáng giá để kế vị cha mình - Đại giáo chủ Ali Khamenei - sau khi vị lãnh tụ tối cao của Iran thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Ông Mojtaba Khamenei nổi tiếng kiên định với chủ nghĩa bảo thủ cứng rắn của cha mình và quan điểm đối đầu với phương Tây.

Ông nhận được sự ủng hộ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), nhưng một số thành viên trong Hội đồng Chuyên gia gồm 88 người - có nhiệm vụ lựa chọn lãnh đạo tối cao tiếp theo - được cho là không đồng tình với lựa chọn này. Họ cho rằng ông còn thiếu kinh nghiệm, và nhỏ tuổi hơn hầu hết các giáo chủ Hồi giáo cấp cao của Iran.

Trong khi đó, các ứng cử viên tiềm năng khác có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sự phục tùng tuyệt đối của Lực lượng Vệ binh để giữ kỷ luật trong hệ thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc bổ nhiệm ông Mojtaba là “không thể chấp nhận được” đối với Mỹ và tuyên bố điều đó sẽ không giúp chấm dứt xung đột.

“Họ đang lãng phí thời gian. Con trai của ông Khamenei là người không phù hợp. Chúng tôi muốn một người có thể mang lại sự hòa hợp và hòa bình cho Iran”, ông Trump nói trong tuần này.

Theo các nguồn tin, Hội đồng Chuyên gia của Iran dự kiến ​​sẽ họp trong vòng 24 giờ tới và có thể sẽ bầu ra lãnh tụ tối cao tiếp theo.

Cuộc bầu cử sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến sau khi tòa nhà trụ sở Hội đồng Chuyên gia bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel hồi đầu tuần này.

Minh Hạnh
RT, New York Post
#Mojtaba Khamenei #Lãnh tụ Tối cao Iran #Mỹ #Israel #xung đột Mỹ - Iran

