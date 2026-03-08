Đám cháy khổng lồ bao trùm kho chứa dầu gần thủ đô Iran

TPO - Căng thẳng đã leo thang khi những cột khói lớn bốc lên từ một kho chứa dầu ở thủ đô của Iran, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hứa hẹn sẽ có “nhiều bất ngờ” trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột.

Theo CNN, một đám cháy lớn đã bùng phát gần kho chứa dầu Shahran ở phía tây bắc Tehran (thủ đô của Iran), tạo ra những cột khói khổng lồ.

Quân đội Israel xác nhận đã tấn công kho chứa nhiên liệu ở Tehran vào tối 7/3. Đây dường như là lần đầu tiên một cơ sở công nghiệp dân sự bị nhắm mục tiêu kể từ khi xung đột bùng phát hôm 28/2.

Trước đó, nhà kho này từng bị Israel tấn công vào tháng 6/2025 trong “Chiến tranh 12 ngày”.

Kho dầu ở Tehran bốc cháy. (Nguồn: X, CNN)

Vụ tấn công xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "Iran sẽ phải hứng chịu một đòn giáng mạnh", và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói Israel còn có "nhiều bất ngờ hơn nữa" cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch.

Sáng sớm 8/3, quân đội Israel tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các chỉ huy của chi nhánh Lực lượng Quds (thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) tại Beirut (Li-băng).

Bộ Y tế Li-băng cho biết, các cuộc không kích của Israel đã khiến 8 người thiệt mạng ở miền nam nước này. Truyền thông địa phương đưa tin một máy bay không người lái của Israel đã tấn công một khách sạn ở Beirut, khiến 4 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã xin lỗi về các cuộc tấn công vào “các nước láng giềng”, nhưng những người theo đường lối cứng rắn ở Iran khẳng định rằng chiến lược chiến tranh của Tehran sẽ không thay đổi.

Vài giờ sau lời xin lỗi của ông Pezeshkian, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) cho biết mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn đã rơi xuống một chiếc xe và làm thiệt mạng một tài xế. Đến nay đã có bốn người thiệt mạng ở UAE kể từ khi xung đột bùng phát. Giới chức địa phương cho biết tất cả các nạn nhân đều là công dân nước ngoài.

Ả-rập Xê-út thông báo đã phá hủy các máy bay không người lái hướng tới mỏ dầu Shaybah và bắn hạ một tên lửa đạn đạo phóng về phía Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ.

Tại Kuwait, giới chức cho biết một loạt máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các bể chứa nhiên liệu tại Sân bay Quốc tế Kuwait và một tòa nhà chính phủ.