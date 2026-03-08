Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nước mưa màu đen đổ xuống thủ đô Iran sau vụ Israel tấn công kho dầu

Minh Hạnh

TPO - Gần 10 triệu cư dân Iran đã thức dậy sáng 8/3 với một bầu trời u ám đầy những đám mây đen sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào các kho chứa dầu ở Tehran.

2026-03-08t090424z-1135099483-rc.jpg
Bầu trời tối đen ở Tehran ngày 8/3. (Ảnh: Reuters)

Từ Tehran, phóng viên Fred Pleitgen của CNN cho biết: “Bạn có thể thấy rằng mưa, nước mưa thực sự có màu đen. Dường như trong mưa có dầu”.

Hội Chữ thập đỏ Iran đã cảnh báo về khả năng xảy ra mưa axit, cho rằng các vụ nổ có thể giải phóng các hydrocarbon độc hại, lưu huỳnh và oxit nitơ, khiến nước mưa có tính axit cao.

Trước đó, quân đội Israel xác nhận đã tấn công kho nhiên liệu ở Tehran vào tối 7/3. Cơ sở này phân phối nhiên liệu “cho nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm cả các cơ sở quân sự”.

Video từ hiện trường cho thấy một đám cháy khổng lồ bùng lên từ nhà máy lọc dầu Shahran ở Tehran.

“Đây là một cuộc tấn công đáng kể, là một bước nữa làm trầm trọng thêm thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự của Iran”, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết trong một tuyên bố.

2026-03-08t045551z-822927513-rc2.jpg
Khói bốc lên từ hiện trường vụ cháy ở Tehran. (Ảnh: Reuters)
Nước mưa có màu đen ở Tehran. (Nguồn: CNN)

Truyền thông nhà nước Iran cho biết, các bể chứa nhiên liệu ở ba khu vực của Tehran đã bị tên lửa Israel - Mỹ tấn công vào đêm 7/3. Hiện tại, đám cháy chưa được dập tắt hoàn toàn.

Sau vụ tấn công, việc phân phối nhiên liệu ở Tehran đã bị gián đoạn. Quan chức địa phương khẳng định không có tình trạng thiếu nhiên liệu, nhưng việc khôi phục hoàn toàn mạng lưới có thể mất một thời gian.

Một cư dân Tehran nói với CNN, rằng người này có cảm giác như đối mặt với ngày tận thế khi chứng kiến cuộc tấn công mới của Israel nhắm vào các kho chứa dầu của Iran.

“Thành phố tối tăm, bầu trời đen kịt, cảm giác ngột ngạt”, người này nói với CNN.

“Tôi đã thấy vụ nổ đêm qua thắp sáng cả bầu trời, nó khác hẳn với bất cứ thứ gì tôi từng thấy trước đây. Nó trông giống như ngày tận thế. Đám cháy ở gần nhà chúng tôi, tôi nghĩ thật may mắn là chúng tôi vẫn an toàn”.

Minh Hạnh
CNN
#Iran #Israel #kho dầu #kho dầu Tehran #Mỹ #không kích

