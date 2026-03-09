Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Con trai Đại giáo chủ Khamenei trở thành Lãnh tụ Tối cao mới của Iran

Bình Giang

TPO - Iran vừa bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới, kế nhiệm Đại giáo chủ quá cố Ali Khamenei. Điều này cho thấy phe cứng rắn vẫn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ đất nước, bất chấp chiến dịch tấn công và sức ép lớn từ Mỹ và Israel, đẩy giá dầu lên trên 100 USD/thùng.

screen-shot-2026-03-09-at-65107-am.png
Ông Mojtaba Khamenei trở thành Lãnh tụ Tối cao Iran. (Ảnh: AA)

Ông Mojtaba là một giáo sĩ có ảnh hưởng trong lực lượng an ninh Iran và mạng lưới kinh doanh rộng lớn dưới thời cha mình. Ông được coi là ứng cử viên hàng đầu trước cuộc bỏ phiếu ngày 8/3 của Hội đồng chuyên gia - cơ quan gồm 88 giáo sĩ chịu trách nhiệm lựa chọn người kế nhiệm ông Ali Khamenei.

“Bằng một cuộc bỏ phiếu quyết định, Hội đồng chuyên gia đã bổ nhiệm Đại giáo chủ Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei làm Lãnh tụ thứ ba trong hệ thống thiêng liêng của Cộng hòa Hồi giáo Iran”, cơ quan này cho biết trong tuyên bố sau nửa đêm qua, theo giờ Tehran.

Việc bổ nhiệm này trao cho ông Mojtaba quyền quyết định cuối cùng trong mọi vấn đề của nhà nước.

Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận về việc Iran công bố lãnh tụ tối cao mới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington phải có tiếng nói trong việc lựa chọn lãnh tụ mới của Iran.

“Nếu ông ta không được chúng tôi chấp thuận, ông ta sẽ không tồn tại lâu đâu”, ông Trump nói với ABC News. Israel trước đó cũng đe dọa sẽ nhắm vào bất kỳ ai được chọn.

Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2.

Cuộc chiến mở rộng đã tác động nghiêm trọng đến thị trường dầu mỏ. Giá tăng mạnh khiến cổ phiếu tại châu Á giảm giảm trong phiên đầu tuần, do lo ngại chi phí sinh hoạt tăng.

Hợp đồng dầu thô Mỹ tăng hơn 20% trong giao dịch đầu ngày 9/3, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, do lo ngại nguồn cung bị thắt chặt và tình trạng gián đoạn kéo dài đối với các chuyến tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Dầu Brent tăng 17% lên 108,73 USD/thùng, sau khi đã tăng 28% trong tuần trước.

Tại Phố Wall, chỉ số S&P 500 giảm 1,6%, trong khi Nasdaq giảm 1,7%.

Ông Trump viết trên mạng xã hội rằng giá dầu “sẽ giảm nhanh khi mối đe dọa hạt nhân Iran bị phá hủy”, và mức tăng hiện tại chỉ là “cái giá rất nhỏ phải trả cho sự an toàn và hòa bình của Mỹ và thế giới”.

Bình Giang
Reuters
#Iran #Đại giáo chủ Iran #Tình hình Iran #Chiến sự Iran #Mojtaba Khamenei

