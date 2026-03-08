Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran có lãnh tụ tối cao mới

Minh Hạnh

TPO - Hãng thông tấn Mehr dẫn lời ông Ayatollah Ahmad Alam al-Hoda - một giáo sĩ cấp cao trong Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên - cho biết: “Cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đã được tổ chức, và lãnh đạo mới đã được bổ nhiệm”.

eoyqiieo2bpnvidezwiekllrpe.jpg
(Ảnh: Reuters)

Giáo sĩ Al-Hoda bác bỏ tin đồn cho rằng Hội đồng Chuyên gia vẫn chưa đưa ra quyết định. “Giờ đây, việc công bố quyết định thuộc về Ban Thư ký của Hội đồng, do ông Ayatollah Hosseini Bushehri đứng đầu”.

“Một lựa chọn ​​dứt khoát và áp đảo - đại diện cho quan điểm đa số - đã được đưa ra”, thành viên hội đồng - ông Ayatollah Mohammad Mehdi Mirbagheri - cho biết trong một video được hãng thông tấn nhà nước Fars đăng tải.

Tuy nhiên, chưa có cái tên nào được công bố. Ông Mirbagheri nói rằng “trong hoàn cảnh khó khăn này, có những trở ngại” và “công việc này phải được thực hiện cẩn thận để không gây tranh cãi”.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Ayatollah Heidari - cũng là một thành viên của Hội đồng Chuyên gia - cho biết, phương án “tốt nhất” mà đa số thành viên hội đồng ủng hộ đã được đưa ra.

“Đáng chú ý, là ngay cả đối thủ lớn nhất của chúng ta cũng đã nhắc đến tên của người được lựa chọn”.

Các giáo sĩ Iran thường gọi Mỹ là “đối thủ lớn nhất”. Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không thể chấp nhận việc ông Mojtaba Khamenei - con trai của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei - trở thành người kế vị.

Truyền thông Iran cho biết, hội đồng có một bất đồng nhỏ về việc liệu họ có cần gặp mặt trực tiếp để đưa ra quyết định cuối cùng hay không.

Ông Heidari nói trong một video được Nournews phát hành hôm 8/3, rằng một cuộc họp trực tiếp là không thể trong điều kiện hiện tại. Ông đề xuất các phương án thay thế từ xa và bằng văn bản.

"Đây là một tình huống bất thường, hội đồng không thể họp toàn thể", ông Heidari nói và cho rằng việc nhắm mục tiêu vào hội đồng sẽ chỉ có lợi cho đối thủ của Iran và "gây hại cho cuộc cách mạng".

Quân đội Israel ngày 8/3 cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào người kế nhiệm ông Ali Khamenei và những người tham gia việc lựa chọn vị lãnh đạo này.

“Khi ông Khamenei không còn, Iran lại cố gắng bầu một lãnh tụ tối cao mới”, Lực lượng Phòng vệ Israel viết. “Tôi muốn nhấn mạnh, Israel sẽ tiếp tục truy đuổi người kế nhiệm, và bất kỳ ai tham gia quá trình bổ nhiệm người này”.

Minh Hạnh
CNN, Reuters
#Hội đồng Chuyên gia Iran #Lãnh tụ Tối cao Iran #Mỹ #Israel #Ali Khamenei

Xem thêm

Cùng chuyên mục