Iran có lãnh tụ tối cao mới

TPO - Hãng thông tấn Mehr dẫn lời ông Ayatollah Ahmad Alam al-Hoda - một giáo sĩ cấp cao trong Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên - cho biết: “Cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đã được tổ chức, và lãnh đạo mới đã được bổ nhiệm”.

(Ảnh: Reuters)

Giáo sĩ Al-Hoda bác bỏ tin đồn cho rằng Hội đồng Chuyên gia vẫn chưa đưa ra quyết định. “Giờ đây, việc công bố quyết định thuộc về Ban Thư ký của Hội đồng, do ông Ayatollah Hosseini Bushehri đứng đầu”.

“Một lựa chọn ​​dứt khoát và áp đảo - đại diện cho quan điểm đa số - đã được đưa ra”, thành viên hội đồng - ông Ayatollah Mohammad Mehdi Mirbagheri - cho biết trong một video được hãng thông tấn nhà nước Fars đăng tải.

Tuy nhiên, chưa có cái tên nào được công bố. Ông Mirbagheri nói rằng “trong hoàn cảnh khó khăn này, có những trở ngại” và “công việc này phải được thực hiện cẩn thận để không gây tranh cãi”.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Ayatollah Heidari - cũng là một thành viên của Hội đồng Chuyên gia - cho biết, phương án “tốt nhất” mà đa số thành viên hội đồng ủng hộ đã được đưa ra.

“Đáng chú ý, là ngay cả đối thủ lớn nhất của chúng ta cũng đã nhắc đến tên của người được lựa chọn”.

Các giáo sĩ Iran thường gọi Mỹ là “đối thủ lớn nhất”. Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không thể chấp nhận việc ông Mojtaba Khamenei - con trai của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei - trở thành người kế vị.

Truyền thông Iran cho biết, hội đồng có một bất đồng nhỏ về việc liệu họ có cần gặp mặt trực tiếp để đưa ra quyết định cuối cùng hay không.

Ông Heidari nói trong một video được Nournews phát hành hôm 8/3, rằng một cuộc họp trực tiếp là không thể trong điều kiện hiện tại. Ông đề xuất các phương án thay thế từ xa và bằng văn bản.

"Đây là một tình huống bất thường, hội đồng không thể họp toàn thể", ông Heidari nói và cho rằng việc nhắm mục tiêu vào hội đồng sẽ chỉ có lợi cho đối thủ của Iran và "gây hại cho cuộc cách mạng".

Quân đội Israel ngày 8/3 cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào người kế nhiệm ông Ali Khamenei và những người tham gia việc lựa chọn vị lãnh đạo này.

“Khi ông Khamenei không còn, Iran lại cố gắng bầu một lãnh tụ tối cao mới”, Lực lượng Phòng vệ Israel viết. “Tôi muốn nhấn mạnh, Israel sẽ tiếp tục truy đuổi người kế nhiệm, và bất kỳ ai tham gia quá trình bổ nhiệm người này”.