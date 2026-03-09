Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Iran tung video tên lửa bắn trúng trường nữ sinh

Minh Hạnh

TPO - Đoạn video do hãng thông tấn Mehr của Iran công bố cho thấy một tên lửa giống tên lửa Tomahawk của Mỹ có khả năng đã bắn trúng một trường tiểu học ở Iran hôm 28/2, khiến 175 người - trong đó có nhiều trẻ em - thiệt mạng.

(Nguồn: RT)

Một loạt bằng chứng được tờ New York Times thu thập - bao gồm hình ảnh vệ tinh, bài đăng trên mạng xã hội và những video đã được xác minh khác - cho thấy trường tiểu học Shajarah Tayyebeh (thị trấn Minab) bị hư hại nghiêm trọng bởi một cuộc tấn công chính xác xảy ra cùng lúc với các cuộc tấn công vào căn cứ hải quân nằm cạnh đó.

Căn cứ này do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vận hành.

Cuộc tấn công dường như được tiến hành bằng tên lửa Tomahawk. Quân đội Mỹ là lực lượng duy nhất sử dụng Tomahawk trong cuộc xung đột.

Khi được phóng viên hỏi hôm 7/3 rằng Mỹ có ném bom trường học hay không, Tổng thống Donald Trump nói: “Không. Theo ý kiến ​​của tôi và dựa trên những gì tôi đã thấy, việc đó do Iran thực hiện”. Ông nói thêm: “Họ rất thiếu chính xác với vũ khí của mình”.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết, Lầu Năm Góc đang điều tra vụ việc.

Ngày 9/3, trả lời phỏng vấn đài NBC, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích ông Trump vì đổ lỗi cho Iran về vụ việc. Ông nói: “Thật nực cười. Đó là trường học của chúng tôi. Đó là học sinh của chúng tôi. Họ bị tấn công bởi máy bay chiến đấu Mỹ, và họ đã thiệt mạng”.

Minh Hạnh
New York Times
#Mỹ #Iran #tấn công trường học #tên lửa Tomahawk #Lầu Năm Góc

