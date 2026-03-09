Đặc phái viên Mỹ đến Israel

TPO - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, dự kiến sẽ đến Israel vào ngày 10/3 để tiến hành các cuộc đàm phán trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Times of Israel, chuyến thăm của đặc phái viên Tổng thống Mỹ diễn ra khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang. Đồng thời, giữa Washington và Tel Aviv cũng xuất hiện những bất đồng liên quan đến các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran.

Một quan chức an ninh cấp cao của Mỹ cho biết Israel đã thông báo trước cho Washington về kế hoạch nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, song không tiết lộ quy mô chiến dịch.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner.

"Chúng tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay," vị quan chức này nói, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội Mỹ dự kiến ​​đây sẽ là một cuộc tấn công mang tính biểu tượng và đã bất ngờ trước quy mô thực tế của chiến dịch.

Nguồn tin này cũng cho hay, các quan chức Mỹ lo ngại việc tấn công vào cơ sở hạ tầng phục vụ các khu vực dân cư ở Tehran có thể phản tác dụng, làm củng cố vị thế của chính quyền Iran và khiến dư luận quay lưng với Israel và Mỹ.

Trong khi đó, một quan chức an ninh Israel cho biết các cuộc tấn công vào kho nhiên liệu nhằm gửi thông điệp tới Tehran, yêu cầu Iran chấm dứt việc nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự tại Israel.

Trước đó, ngày 8/3, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố Washington sẽ không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công phối hợp vào Iran nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran và phá hủy kho tên lửa của nước này.

Tính đến ngày 8/3, xung đột đã kéo dài hơn một tuần và không chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự mà còn lan sang cơ sở hạ tầng năng lượng.

Trong một diễn biến liên quan, Iran đã phong tỏa hiệu quả hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Điều này khiến hoạt động vận chuyển trong khu vực gần như đình trệ, với khối lượng giảm tới 75%.

Giá nhiên liệu toàn cầu cũng tăng mạnh. Ấn Độ và Iran đã bắt đầu điều chỉnh tăng giá dầu, trong khi các chuyên gia dự báo giá dầu có thể sớm chạm mốc 100 USD/thùng, thậm chí còn cao hơn.