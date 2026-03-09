Trung Đông 'rung chuyển' vì các cuộc không kích dồn dập

TPO - Sáng 9/3, các quốc gia Trung Đông đồng loạt ghi nhận nhiều cuộc tấn công mới. Quân đội Israel mở đợt không kích vào miền trung Iran và mục tiêu Hezbollah tại Li-băng. Đáp lại, Iran tuyên bố phóng thêm tên lửa, buộc hệ thống phòng không của vùng Vịnh phải hoạt động liên tục.

Quân đội Israel tuyên bố đã phát động một đợt tấn công mới vào miền trung Iran và cơ sở hạ tầng của phong trào Hezbollah ở thủ đô Beirut của Li-băng.

Hình ảnh trong video của hãng tin Reuters cho thấy một cột khói lớn bốc lên từ vùng ngoại ô phía nam thành phố Beirut.

Khói bốc lên ở thủ đô Beirut của Li-băng. (Nguồn: RT)

Trong đêm trước đó, quân đội Israel cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công ở Beirut khiến một số chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng.

Cùng lúc đó, IRGC thông báo phóng thêm tên lửa, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), một nhóm phóng viên CNN ở Abu Dhabi cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ lớn, gọi đó là một trong những tiếng nổ lớn nhất mà họ nghe thấy kể từ khi chiến tranh bùng phát.

Bộ Quốc phòng UAE giải thích những âm thanh đó là kết quả của việc hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa đạn đạo, cũng như máy bay chiến đấu đánh chặn máy bay không người lái.

Tại Ả-rập Xê-út, bốn máy bay không người lái hướng tới mỏ dầu Shaybah - một trong những mỏ dầu lớn nhất khu vực - đã bị chặn và phá hủy trên sa mạc Rub’ al Khali rộng lớn, Bộ Quốc phòng Ả-rập Xê-út cho biết.

Tại Kuwait, một máy bay không người lái đã bị Lực lượng Vệ binh Quốc gia bắn hạ “như một phần trong nỗ lực bảo vệ các cơ sở trọng yếu”.

Tại Qatar, lực lượng vũ trang đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Tại Bahrain, ít nhất 32 người đã bị thương, trong đó bốn người bị thương nặng, khi thị trấn Sitra bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Đám cháy tại khu công nghiệp ở Riffa. (Nguồn: CNN)

Cách Sitra khoảng 6 km, một đám cháy lớn và khói dày đặc bốc lên từ khu công nghiệp nơi đặt trụ sở của công ty dầu khí quốc gia Bahrain - BAPCO - ở Riffa vào sáng 9/3. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra đám cháy và liệu vụ việc có ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy hay không.