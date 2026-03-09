Mỹ tính triển khai lực lượng đặc nhiệm để thu giữ uranium của Iran

TPO - Bloomberg dẫn lời các quan chức ngoại giao nắm được tình hình cho biết, Mỹ đang xem xét khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm để thu giữ lượng uranium gần đạt cấp độ chế tạo bom của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo bài báo, Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về phương án này, trong khi Mỹ vẫn chưa chắc chắn về nơi cất giữ uranium làm giàu cấp độ cao của Iran. Các thanh tra hạt nhân của Liên Hợp Quốc không xác minh được vị trí của vật liệu này trong nhiều tháng qua.

Năm ngoái, Mỹ và Israel triển khai chiến dịch ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc chiến 12 ngày, nhưng sau đó vẫn không thể chắc chắn đã phá huỷ các cơ sở hạt nhân ngầm của nước này.

Trước khi xảy ra chiến sự, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã ghi nhận khoảng 441 kg uranium được làm giàu gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí hạt nhân ở Iran - đủ cho khoảng chục đầu đạn hạt nhân nếu được tinh chế thêm.

Một số nhà ngoại giao nói với Bloomberg rằng hoạt động gần đây tại các đường hầm ngầm ở khu phức hợp hạt nhân Isfahan làm dấy lên khả năng ít nhất một phần nhiên liệu có thể đã được chuyển đi nơi khác.

Giới chức Mỹ và Israel đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm uranium và đã lập kế hoạch dự phòng, bao gồm khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm đến bảo vệ nếu vị trí của nó được xác nhận, một quan chức nắm được kế hoạch cho biết.

Trước khi xảy ra xung đột, chương trình hạt nhân của Iran nằm trong số những chương trình được giám sát chặt chẽ nhất trên thế giới. Các giám sát viên của IAEA thường xuyên đến thăm các cơ sở mà nước này khai báo. Sự giám sát đó đã chấm dứt sau khi Mỹ và Israel tấn công các cơ sở làm giàu uranium quan trọng, bao gồm Natanz, Fordow và Isfahan.

Khả năng uranium làm giàu của Iran bị đưa ra khỏi các cơ sở được giám sát là mối lo ngại lớn đối với giới hoạch định quân sự ở Mỹ và Israel.