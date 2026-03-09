Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ tính triển khai lực lượng đặc nhiệm để thu giữ uranium của Iran

Bình Giang

TPO - Bloomberg dẫn lời các quan chức ngoại giao nắm được tình hình cho biết, Mỹ đang xem xét khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm để thu giữ lượng uranium gần đạt cấp độ chế tạo bom của Iran.

img-0262.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo bài báo, Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về phương án này, trong khi Mỹ vẫn chưa chắc chắn về nơi cất giữ uranium làm giàu cấp độ cao của Iran. Các thanh tra hạt nhân của Liên Hợp Quốc không xác minh được vị trí của vật liệu này trong nhiều tháng qua.

Năm ngoái, Mỹ và Israel triển khai chiến dịch ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc chiến 12 ngày, nhưng sau đó vẫn không thể chắc chắn đã phá huỷ các cơ sở hạt nhân ngầm của nước này.

Trước khi xảy ra chiến sự, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã ghi nhận khoảng 441 kg uranium được làm giàu gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí hạt nhân ở Iran - đủ cho khoảng chục đầu đạn hạt nhân nếu được tinh chế thêm.

Một số nhà ngoại giao nói với Bloomberg rằng hoạt động gần đây tại các đường hầm ngầm ở khu phức hợp hạt nhân Isfahan làm dấy lên khả năng ít nhất một phần nhiên liệu có thể đã được chuyển đi nơi khác.

Giới chức Mỹ và Israel đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm uranium và đã lập kế hoạch dự phòng, bao gồm khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm đến bảo vệ nếu vị trí của nó được xác nhận, một quan chức nắm được kế hoạch cho biết.

Trước khi xảy ra xung đột, chương trình hạt nhân của Iran nằm trong số những chương trình được giám sát chặt chẽ nhất trên thế giới. Các giám sát viên của IAEA thường xuyên đến thăm các cơ sở mà nước này khai báo. Sự giám sát đó đã chấm dứt sau khi Mỹ và Israel tấn công các cơ sở làm giàu uranium quan trọng, bao gồm Natanz, Fordow và Isfahan.

Khả năng uranium làm giàu của Iran bị đưa ra khỏi các cơ sở được giám sát là mối lo ngại lớn đối với giới hoạch định quân sự ở Mỹ và Israel.

Bình Giang
Bloomberg
#Iran #Uranium #Làm giàu uranium #Tình hình Iran #Chiến sự Iran #Chiến tranh Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục