Quân đội triển khai 'chiến dịch Đông Khê' trên mặt trận cao tốc

Quốc Nam
TPO - 107 quân nhân là cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng ra quân thực hiện chiến dịch Đông Khê trên mặt trận cao tốc theo lời phát động của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ngày 8/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ xuất quân và phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện “Chiến dịch Đông Khê” xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Tham dự có Đại tá Văn Khắc Thành - Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng; đại diện lãnh đạo các phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy, Trung đoàn 852.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Quân khu 1 về triển khai lực lượng tham gia thực hiện thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính, nhằm tăng tốc hoàn thành tiến độ xây dựng.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ xuất quân và phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện “Chiến dịch Đông Khê” xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), phát huy chức năng của lực lượng vũ trang tỉnh trong tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh.

Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng cử lực lượng gồm 107 đồng chí là cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân lực thi công các hạng mục: Xây, gia cố mương thoát nước; xây kè đá và đổ bê tông suối cạn; làm rọ đá và các hạng mục phụ trợ khác theo yêu cầu của đơn vị thi công. Thời gian triển khai thi công từ ngày 9/3 - 30/6/2026. Thi công trên đoạn tuyến dài 14km (từ Km79 - Km93) thuộc địa bàn 3 xã: Phục Hòa, Hạnh Phúc, Quảng Uyên.

160258-160253-160251-imgp2565-16100008-16101308-17355008.jpg
107 chiến sĩ thuộc Quân khu 1 ra quân thực hiện xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Tại buổi lễ, đại diện cán bộ, chiến sĩ hứa quyết tâm tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức thi công đồng loạt, bảo đảm thi công thực hiện nhanh, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hoàn thành các nội dung công việc theo yêu cầu của đơn vị thi công. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn; thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân.

Trước đó, vào Mùng 4 Tết (20/2), tại xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi đi thăm, kiểm tra dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, lấy cảm hứng là chiến dịch Đông Khê trước đây được Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo và nhân kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước. Do đó, tại mảnh đất lịch sử Đông Khê, Thủ tướng phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" với nội dung "85 ngày đêm hoàn thành 2 đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh" theo tiêu chuẩn của đường cao tốc.

Quốc Nam
