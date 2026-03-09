Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Nga Putin chúc mừng tân lãnh đạo Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Mojtaba Khamenei sau khi ông được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao mới của nước này.

69ae9cfa0c323549ce390d6d.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng ông Mojtaba Khamenei sẽ tiếp tục công việc của cha mình - cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei - “một cách vinh dự và đoàn kết người dân Iran trước những thử thách khắc nghiệt”.

Tổng thống Putin “khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Tehran và tình đoàn kết với những người dân Iran”.

“Nga đã và sẽ luôn là một đối tác tin cậy của Iran”, ông Putin nhấn mạnh, theo thông điệp được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Guo Jiakun - cho biết, việc bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao là “quyết định được đưa ra phù hợp với Hiến pháp Iran”.

Khi được hỏi về lời cảnh báo mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng “lãnh tụ mới của Iran sẽ không tại vị lâu”, ông Guo nói: “Trung Quốc phản đối việc can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác dưới bất kỳ lý do nào. Chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran cần được tôn trọng”.

Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự, quay trở lại đối thoại và đàm phán càng sớm càng tốt để ngăn chặn căng thẳng leo thang hơn nữa, ông Guo nói thêm.

Minh Hạnh
Tass, Reuters
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Lãnh tụ Tối cao Iran #Mojtaba Khamenei #Ali Khamenei

