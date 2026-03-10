Từ một 'lời mời' ý nghĩa, Bia Saigon lan tỏa 'Tết lớn' đến khắp mọi miền

Hành trình gắn kết cộng đồng của Bia Saigon trong mùa Tết Bính Ngọ đã minh chứng cho một thực tế, khi hàng nghìn "lời mời" chân thành được cất lên và lan tỏa đến mọi miền, đó là lúc một "Tết lớn" thực sự được tạo thành.

“Bia quốc dân” và sự am hiểu văn hóa Việt

Đồng hành cùng người Việt qua nhiều thập kỷ, Bia Saigon không chỉ đơn thuần là một thức uống trên bàn tiệc. Những lon bia xanh, đỏ đặc trưng đã chứng kiến biết bao cuộc hội ngộ, từ những bữa cơm gia đình đầm ấm đến những buổi liên hoan rộn rã nơi phố thị hay làng quê. Chính sự hiện diện bền bỉ ấy đã giúp Bia Saigon thấu hiểu những nét đẹp tinh tế trong văn hóa giao tiếp của người Việt Nam.

Trong văn hóa Tết, “lời mời” không đơn thuần là một câu nói xã giao, mà còn biểu hiện cho lòng hiếu khách, sự trân trọng và mong muốn xóa nhòa khoảng cách. Chính những “lời mời” như “ăn một miếng”, “ngồi một chút”,... ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho chiến dịch Tết 2026 của Bia Saigon, nhằm khơi gợi nên những giá trị tinh thần gắn kết và lan tỏa niềm vui “Tết lớn” đến mọi tỉnh thành.

Tôn vinh “lời mời” qua bộ sưu tập giới hạn

Mở màn cho chuỗi hoạt động Tết Bính Ngọ, Bia Saigon đã gây ấn tượng mạnh khi ra mắt bộ sưu tập (BST) lon bia phiên bản giới hạn mang thông điệp "Một Lời Mời, Tỏa Tết Lớn". Tại đây, mỗi lon bia trở thành một "đại sứ" mang theo thông điệp mở lời cho những khoảnh khắc hội ngộ đáng nhớ.

BST bao gồm 8 phiên bản độc đáo, đại diện cho 8 cách mở lời quen thuộc mà bất kỳ người Việt nào cũng thấy "thân quen đến lạ" mỗi dịp Xuân về: Kính một ly, Đối một câu, Dzô một cái, Chúc một câu, Ăn một miếng, Hát một bài, Ngồi một chút, Góp một chuyện. Về mặt thiết kế, bộ sưu tập là sự giao thoa hài hòa giữa bản sắc truyền thống và tư duy hiện đại. Màu đỏ - xanh chủ đạo của Tết kết hợp với những họa tiết cách điệu từ hoa văn dân gian, tạo nên một diện mạo vừa sang trọng, vừa mang tính lễ hội cao.

Bộ sưu tập giới hạn của Bia Saigon gồm 8 phiên bản lon, đại diện cho 8 cách gửi trao lời mời ngày Tết quen thuộc của người Việt.

Song hành cùng BST là TVC chủ đề với những thước phim sống động, tái hiện nét văn hóa "lời mời" đặc trưng qua từng vùng miền từ Bắc chí Nam. Từ lời mời "Hát một bài" thân tình của miền Bắc đến “Ngồi một chút” chất phác, hiếu khách của miền Tây, TVC đã khơi gợi bầu không khí háo hức đón năm mới trong lòng mỗi người xem. Tính đến cuối chiến dịch, TVC đã thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, nhận về hàng loạt phản hồi tích cực nhờ thông điệp gần gũi và hình ảnh đẹp mắt.

Khắp mọi miền, những lon bia "lời mời" đã len lỏi vào từng gia đình, trở thành "cái cớ" hoàn hảo cho những cuộc sum họp. Trên các trang mạng xã hội nhiều người dùng hào hứng chia sẻ câu chuyện của mình: "Năm nay chẳng cần chuẩn bị văn chương gì nhiều, cứ cầm lon bia “Dzô một cái” sang nhà hàng xóm là đủ để bắt đầu một câu chuyện đầu năm thật rôm rả".

"Những con số biết nói" từ hoạt động tương tác trực tuyến

Để biến những “lời mời” thành hành động thực tế, Bia Saigon đã triển khai chuỗi hoạt động tương tác trực tuyến mang tên “Một lời mời, tỏa Tết lớn”, khuyến khích cộng đồng chia sẻ những khoảnh khắc đầu năm từ những “lời mời” thân thuộc trên lon bia. Hơn 1 tháng triển khai, hoạt động ghi nhận sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng với hàng trăm video được đăng tải trên các nền tảng xã hội cùng hàng nghìn lượt tương tác.

Từ “lời mời” trên lon bia, không ít những khoảnh khắc sum họp ý nghĩa đã được khởi xướng. Trong loạt video đăng tải, có người chọn lon bia “Kính một ly” để mở lời với sếp lớn, có người lại dùng lon “Ngồi một chút” để mở lời với ba mẹ về một quyết định lớn trong cuộc sống, hay đơn giản lon bia “Dzô một cái” lại xuất hiện trong vô vàn khoảnh khắc nâng ly đón năm mới của nhiều gia đình.

Hòa cùng làn sóng này, các nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng như Vĩnh Thích Ăn Ngon, Châu Muối, Út Về Vườn... cũng đã nhập cuộc một cách đầy hào hứng. Mỗi người mang đến một góc nhìn riêng, một sắc thái riêng về những “lời mời” thân tình. Vĩnh Thích Ăn Ngon biến lời mời thành sự kết nối qua ẩm thực, Châu Muối mang đến sự tinh tế trong cách giao tiếp thường ngày, còn Út Về Vườn lại gợi nhắc về không khí Tết quê nhà yên bình.

Thử thách kết thúc với màn lộ diện của những video ấn tượng được trao giải thắng cuộc. Những giải thưởng giá trị đã được trao đi, nhưng giá trị lớn nhất mà người tham gia nhận được chính là sự gắn kết Hơn cả niềm vui trúng giải, tinh thần "mở lòng" đã thực sự len lỏi từ không gian số vào đời sống thực, biến những mối quan hệ thường ngày trở nên thân thiết, biến những người lạ thành quen thông qua một lời mời chân thành.

Nhìn lại toàn cảnh chuỗi hoạt động, hàng trăm, hàng ngàn lời mời được trao đi đã tạo nên một định nghĩa mới, đầy thiết thực về khái niệm "Tết lớn". Tết lớn” nằm ở sự mở lòng, ở những cuộc vui không hồi kết bên bạn bè, người thân, và ở sự gắn kết của những mối quan hệ gần xa.

Hàng trăm video gửi trao lời mời với lon Bia Saigon Lager, mở ra “Tết lớn” khắp ba miền Việt Nam từ người dùng mạng xã hội

Khi hành trình Tết 2026 khép lại, Bia Saigon một lần nữa khẳng định vai trò cầu nối trong giá trị tinh thần ngày đầu xuân. Thông qua chiến dịch, thương hiệu không chỉ mang đến niềm vui, mà còn tạo ra cơ hội để người người, nhà nhà gác lại những âu lo, để sẵn sàng mở lời, mở lòng đón một năm mới thật hanh thông và khởi sắc.