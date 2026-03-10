Cử tri xã Châu Đức ghi nhận đóng góp của Petrovietnam và kỳ vọng các giải pháp phát triển địa phương

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Châu Đức, TP Hồ Chí Minh chiều 9/3/2026, cử tri đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (trước đây là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Petrovietnam) đối với nền kinh tế và các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đối với chương trình hành động của đồng chí Lê Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Báo cáo trước cử tri xã Châu Đức về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng chí Lê Ngọc Sơn cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu theo luật định, đồng thời phát huy kinh nghiệm điều hành một tập đoàn kinh tế lớn của đất nước để tập trung vào một số nội dung trọng tâm: bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; quy hoạch đất đai và hạ tầng giao thông; phát triển kinh tế liên kết và nâng tầm giá trị nông sản; an sinh xã hội và phát triển cộng đồng; thượng tôn pháp luật và ứng dụng công nghệ để tương tác với cử tri.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Châu Đức

Trong đó, đồng chí nhấn mạnh đến việc tận dụng nguồn nhiệt lạnh từ quá trình tái hóa khí LNG để xây dựng hệ thống kho lạnh bảo quản nông sản quy mô lớn và phát triển các trung tâm dữ liệu công nghệ cao. “Khi chuỗi giá trị được kết nối chặt chẽ, nông sản của bà con sẽ được bảo quản với chi phí thấp, vươn ra thị trường quốc tế và thực sự mang lại giá trị cao cho người nông dân”, đồng chí Lê Ngọc Sơn cho biết.

Nội dung này nhận được sự đồng tình của nhiều cử tri. Trong phần phát biểu ý kiến, cử tri Lê Bá Khánh cho rằng Châu Đức là địa bàn thuần nông, vì vậy người dân địa phương rất mong có các giải pháp nâng cao giá trị nông nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế và cải thiện đời sống.

Các cử tri tìm hiểu thông tin về ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Một số cử tri khác cũng ghi nhận những đóng góp của đồng chí Lê Ngọc Sơn đối với ngành dầu khí và nền kinh tế. Theo cử tri, dù ra đời chưa lâu so với nhiều ngành kinh tế khác, nhưng ngành dầu khí đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Với vai trò lãnh đạo Petrovietnam, đồng chí Lê Ngọc Sơn cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn đã thúc đẩy nhiều sáng kiến, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và cho các địa phương như Bà Rịa – Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh).

Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Đặc biệt, nhiều cử tri bày tỏ sự trân trọng trước những nghĩa tình của người lao động Petrovietnam khi đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực trên cả nước, trong đó có địa bàn xã Châu Đức thời gian qua. Đại diện Đoàn thanh niên xã Châu Đức cho biết bà con cử tri địa phương có nhiều ấn tượng với các hoạt động của Petrovietnam tại địa phương. Cử tri nhắc lại việc vào khoảng tháng 5/2025, lực lượng đoàn viên thanh niên của Tập đoàn đã phối hợp cùng thanh niên và người dân xã Châu Đức trồng hàng nghìn cây xanh, thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” và xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc khang trang, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Theo cử tri, những hoạt động đó không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Sau khi lắng nghe chương trình hành động của đồng chí Lê Ngọc Sơn, nhiều cử tri cho biết càng thêm tin tưởng khi đồng chí cam kết tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm và đào tạo nghề cho người dân.

Các cử tri bày tỏ sự trân trọng trước những nghĩa tình của người lao động Petrovietnam khi đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực trên cả nước, trong đó có địa bàn xã Châu Đức thời gian qua

Bên cạnh đó, cử tri tham dự hội nghị cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng các ứng cử viên đều có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và thế mạnh trong từng lĩnh vực. Nếu được trúng cử, các đại biểu sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng và chăm lo đời sống nhân dân; đồng thời thường xuyên gần dân, lắng nghe ý kiến cử tri để đóng góp cho sự phát triển của đất nước và địa phương.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thúc đẩy các dự án, khu công nghiệp Bắc Châu Đức, chăm sóc y tế, việc làm…, đồng chí Nguyễn Văn Thọ – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh đã đại diện các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP HCM trao đổi, làm rõ và ghi nhận đầy đủ để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.