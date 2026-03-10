Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sun Life tăng vốn điều lệ lên 18.909 tỷ đồng

Quỳnh Nga

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam vừa được Bộ Tài chính chính thức chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 18.434 tỷ đồng lên 18.909 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa cấp giấy phép điều chỉnh số 68/GPĐC16/KDBH, cho phép Sun Life Việt Nam tăng vốn điều lệ. Việc liên tục tăng cường nguồn lực tài chính thể hiện cam kết đầu tư lâu dài, bền vững của Tập đoàn Sun Life, đồng thời khẳng định niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam.

Chia sẻ về kế hoạch sử dụng nguồn vốn tăng thêm, bà Tan Lay Hoon, Tổng Giám đốc Sun Life Việt Nam cho biết, công ty tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng công nghệ và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Những nỗ lực này nhằm giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp bảo hiểm và tài chính một cách thuận tiện, đơn giản và hiệu quả hơn.

slv-tang-von-dieu-le.jpg

Trong năm 2025, Sun Life tiếp tục giữ vững vị thế trong tốp doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm hưu trí tự nguyện tại Việt Nam. Tổng tài sản quản lý của Quỹ Hưu trí Tự nguyện vượt hơn 4.483 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty ra mắt 7 sản phẩm mới, bao gồm các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung như SUN – Vì Nhà Mình, SUN – Khí Chất; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ SUN – Vững Hành Trình cùng các giải pháp bảo hiểm sức khỏe và bảo vệ thế hệ mới như Sống Chất 2.0, Sống An 2.0, Sống Vững, Sống Chắc.

slv-tang-von-dieu-le-hinh-1.jpg

Danh mục sản phẩm đa dạng này giúp khách hàng chủ động xây dựng nền tảng tài chính vững vàng và an tâm trước những rủi ro trong cuộc sống.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, Sun Life Việt Nam tiếp tục khẳng định trách nhiệm đồng hành cùng khách hàng thông qua việc cung cấp sự hỗ trợ tài chính kịp thời, với hơn 608 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm đã được chi trả trong năm 2025. Bên cạnh đó, công ty còn đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm hỗ trợ các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

#Sun Life #bảo hiểm nhân thọ #tăng vốn #Việt Nam #đầu tư

