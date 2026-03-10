Vietcombank vào Top 3 thương hiệu ngân hàng mạnh nhất thế giới

Theo báo cáo Brand Finance Banking 500 năm 2026, Vietcombank được xếp hạng thứ 3 toàn cầu về sức mạnh thương hiệu ngân hàng, với điểm Brand Strength Index (BSI) đạt 95,3/100 và xếp hạng tín nhiệm thương hiệu AAA+ – mức cao nhất trong hệ thống đánh giá của Brand Finance. Kết quả này đưa Vietcombank vào nhóm những thương hiệu ngân hàng có sức mạnh hàng đầu thế giới, đồng thời cho thấy các ngân hàng Việt Nam đang dần khẳng định vị thế và định hình chuẩn mực cạnh tranh trên thị trường tài chính quốc tế.

Vietcombank củng cố vị thế trong nhóm thương hiệu ngân hàng mạnh nhất thế giới

Theo báo cáo Brand Finance Banking 500 2026 do tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance công bố ngày 5/3/2026, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam, đồng thời được xếp thứ 3 trong số các thương hiệu ngân hàng mạnh nhất thế giới. Vietcombank đạt 95,3 điểm BSI và duy trì xếp hạng AAA+, mức cao nhất về sức mạnh thương hiệu.

Với vị trí thứ 3 toàn cầu, Vietcombank cũng là ngân hàng Việt Nam duy nhất góp mặt trong Top 10 thương hiệu ngân hàng mạnh nhất thế giới theo đánh giá của Brand Finance.

Vietcombank nằm trong Top 3 thương hiệu ngân hàng mạnh nhất thế giới, với điểm BSI đạt 95,3, theo báo cáo Brand Finance Banking 500 năm 2026

Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietcombank nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về sức mạnh thương hiệu ngân hàng. Trước đó, trong bảng xếp hạng Banking 500 năm 2025, ngân hàng được xếp thứ tư toàn cầu, và năm 2026 đã tăng thêm một bậc để vươn lên vị trí thứ ba.

Trong khi nhiều ngân hàng toàn cầu được biết đến với quy mô tài sản khổng lồ hoặc mạng lưới hoạt động rộng khắp, bảng xếp hạng của Brand Finance cho thấy sức mạnh thương hiệu không chỉ được đo bằng quy mô, mà còn bằng mức độ tin cậy của khách hàng, khả năng tạo dựng uy tín và hiệu quả chiến lược phát triển thương hiệu. Ở góc độ này, Vietcombank được đánh giá là một trong những thương hiệu ngân hàng có chất lượng và độ tin cậy cao nhất thế giới.

Bên cạnh bảng xếp hạng sức mạnh thương hiệu, Brand Finance cũng công bố danh sách 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới. Trong bảng xếp hạng này, Vietcombank đạt giá trị thương hiệu 2,5 tỷ USD, tăng 7% so với năm trước, đứng thứ 134 toàn cầu.

Theo Brand Finance, bảng xếp hạng giá trị thương hiệu thường phản ánh quy mô thị trường và tài sản của ngân hàng, trong khi chỉ số Brand Strength Index (BSI) lại đo lường mức độ uy tín, niềm tin khách hàng và hiệu quả chiến lược thương hiệu. Với 95,3 điểm BSI, Vietcombank được xếp trong nhóm thương hiệu ngân hàng có sức mạnh cao nhất toàn cầu – một vị trí đáng chú ý trong bối cảnh ngành tài chính quốc tế ngày càng cạnh tranh.

Brand Finance cho rằng, thành công này phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển bền vững mà Vietcombank theo đuổi trong nhiều năm qua, đặc biệt là các chương trình tín dụng ưu đãi, chính sách lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp và các sáng kiến tài chính hướng tới khách hàng. Những chính sách này góp phần củng cố niềm tin của thị trường và nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu.

Ngân hàng Việt Nam dần định hình chuẩn cạnh tranh trên thị trường quốc tế

Báo cáo Banking 500 năm 2026 cũng cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của ngành ngân hàng Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu. Tổng giá trị thương hiệu của các ngân hàng Việt Nam trong bảng xếp hạng năm nay đạt 14,7 tỷ USD, tăng 13% so với năm trước, với 13 ngân hàng Việt Nam góp mặt trong danh sách 500 thương hiệu ngân hàng lớn nhất thế giới.

Ông Alex Haigh, Giám đốc điều hành Brand Finance khu vực châu Á – Thái Bình Dương nhận định:“Ngành ngân hàng Việt Nam không chỉ tăng trưởng mà còn đang xây dựng niềm tin ở quy mô lớn. Việc Vietcombank được công nhận là một trong những thương hiệu ngân hàng mạnh nhất thế giới cho thấy các ngân hàng Việt Nam đang từng bước nâng cao vị thế trong hệ thống tài chính toàn cầu.”

Những năm gần đây, Vietcombank liên tục được các tổ chức quốc tế ghi nhận về sức mạnh thương hiệu và năng lực tài chính. Theo Brand Finance, ngân hàng bốn năm liên tiếp giữ vị trí thương hiệu ngân hàng giá trị nhất Việt Nam, đồng thời duy trì xếp hạng AAA+ về sức mạnh thương hiệu.

Vietcombank đứng thứ 3 về sức mạnh thương hiệu ngân hàng tại châu Á – Thái Bình Dương, theo bảng xếp hạng Brand Finance Banking 500 năm 2026

Không chỉ được ghi nhận về thương hiệu, Vietcombank còn là ngân hàng Việt Nam hiếm hoi đạt mức đánh giá tín nhiệm quốc tế cao. Hiện nay, cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới gồm S&P, Moody’s và Fitch đều đánh giá Vietcombank ở mức ngang bằng trần tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, phản ánh nền tảng tài chính vững mạnh, năng lực quản trị rủi ro và mức độ tin cậy cao trên thị trường quốc tế.

Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 2,42 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024. Tổng dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt trên 1,66 triệu tỷ đồng, tăng 15%, trong khi chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.

Song song với hoạt động kinh doanh, Vietcombank cũng đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững. Ngân hàng tích cực triển khai tín dụng xanh, đồng hành cùng các dự án năng lượng sạch và hỗ trợ mục tiêu Việt Nam đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Các chương trình an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế và bảo trợ trẻ em tiếp tục được triển khai rộng khắp, góp phần củng cố hình ảnh ngân hàng gắn bó với cộng đồng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các tập đoàn tài chính toàn cầu, việc Vietcombank được xếp trong Top 3 thương hiệu ngân hàng mạnh nhất thế giới cho thấy các ngân hàng Việt Nam không chỉ đang lớn mạnh trong nước mà còn ngày càng tham gia định hình các chuẩn mực cạnh tranh trên thị trường tài chính quốc tế.